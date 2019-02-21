Mutlu bir ilişki belkide yatmadan önce yaptıklarınızda gizlidir

Mutlu çiftlerin sırrını anlatan sırlar...

Mutluluğu yakalamak için yatmadan önce bunları yapın

BİRLİKTE YEMEK YAPMAK Birlikte yemek yapmak eşitlik, öğrenme, paylaşım gibi birçok avantaj sağlayabilir. Birlikte yemek pişirirken, numaralarınızı paylaşabilir, en sevdiğiniz çocukluk yemeklerini hatırlayabilir, tartışabilir ve ilişkinize renk katabilirsiniz. Böylelikle her şeyi siz üstlenmemiş olur yorgunluğunuzu da eşit yaşayabilirsiniz.

GÜNÜNÜZÜN NASIL GEÇTİĞİNİ PAYLAŞIN İyi bir uyku ve sağlıklı bir ilişki için atılan adımlardan biri stresli veya kaygı kaynaklı tartışmalardan kaçınmaktır. Uyku eksikliği hızlı atan bir kalp ve artan gerginlik hissi verebilir. Gününüz çok iyi geçmese bile mutlaka eşinizle konuşmalısınız. Gün boyunca iyi olan bir şey hakkında basit bir soru, ruh halinizi değiştirmenize ve olumlu duyguları uyandırmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, eşinizle bağlantıda kalmak ve ev dışındaki hayatlarını tanımak için de iyi bir fırsat olabilir.

BİBİRİNİZİN GÖZLERİNE BAKIN Basit gelebilir ama güçlü de. Birbirinizin gözlerine bakarak konuşun. Gözlere bakarken görünmez bir enerji bağlantısı kuruluyor. Engelleri yıkmanıza ve birliğinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Bu, duygusal bağınızın yanı sıra rahatlamayı da arttırır. birbirinizin karşısına oturun ve birbirinizin gözlerine bakın. Bağlantıyı hissetmeye çalışın ve eşinizin gözündeki duyguları okumaya çalışın. Bunu 2 dakika boyunca yapın.

BİRLİKTE GEÇİRDİĞİNİZ İLK ZAMANLARI HATIRLAYIN Yatmadan önce, eşinizle ilk tanıştığınız zamanı hatırlamaya çalışın. Bu konudaki izlenimlerinizi paylaşın ve eşinizden ne hissettiğini size söylemesini isteyin. Aşk mektuplarını tekrar okuyabilir, ilk randevunu, öpücükleri ve sarılmaları hatırlayabilirsin. Ayrıca, ilişkilerin ilk romantik anlarını yeniden yaşamaları ve yinelemeleri için de faydalıdır. Paylaşılan hatıralar sizi bir araya getirir ve sizi bu keyifli anlara geri getirir. Olumlu bir şekilde ayar yapmanıza yardımcı olur ve ilişkinizi güçlendirir.

BİRBİRİNİZE MASAJ YAPIN Yapılan araştırmalara göre, düzenli masaj yapan çiftler daha mutlu. Her partner için 15 dakikalık bir masaj, haftada en az 2 kez, zihinsel ve fiziksel sağlık için etkilidir. Masaj refah seviyesini yükseltir, stresi azaltır.

DANS EDİN Dans ederken bilişsel işlevinizi en üst düzeye çıkarırsınız ve en önemlisi, eşinizle eğlenirken biraz egzersiz yaparsınız. Günün sonunda biraz yorgun olsanız bile, birkaç dakika boyunca sadece en sevdiğiniz şarkıyı çalın ve dans etmeye davet edin. Beraber dans etmek ilişkinizdeki tutku için iyidir. Aynı zamanda birbirinize dikkat etmenize yardımcı olur. Takım olarak çalışıyorsunuz, birbirinizi destekliyor ve takip ediyorsunuz. Hem sözsüz hem de sözlü olarak iletişim kurar, işbirliğini ve saygıyı geliştirirsiniz.

EŞİNİZ İÇİN ŞARKI SÖYLEYİN Uyumadan önce şarkı söylemek bağ kurmak için harika bir yoldur. Uykuya dalmadan önce çocukken duyduğunuz ninnileri ve bağlantı kurmanın ne kadar derin ve etkili olduğunu hatırlayın. Şarkı söylemenin olumlu psikolojik etkileri vardır ve refahı artırır. Şarkı söylerken, ruh haliniz değişir ve kendinizi daha mutlu hissedersiniz. Ayrıca, birinin önünde şarkı söylemek, güvenini arttırır.

KİTAP OKUYUN Okurken, hem yeni şeyler keşfedersiniz hem de tartışacak çok fazla bilgi edinirsiniz. Birlikte öğrenir, daha akıllı hale gelir ve benzer ilgi alanlarını paylaşırsınız. Birlikte okuduğunuz bir kitaptan bahsederken partnerinizi daha iyi tanıyıp anlayabilirsiniz. Bağlantınızı geliştirir ve ilişkinizi güçlendirir.

TAKDİR EDİN Bilime göre, şükran sadece bir eylem değil, takdir duygusu ve cömertlik ve nezaket şeklidir. Minnettarlığı ifade etmek toplumsal gücü arttırır. Bu duyguyu farklı şekillerde uyandırabilirsiniz. Uykuya dalmadan önce, eşinize yemek için hazırladığı çay için teşekkür edin. İlişkinizi güçlendirecek.