KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. AŞK - CİNSELLİK
  4. Mutlu evliliğin sırrını açıkladı! "Kocamla yaşamıyorum"

Mutlu evliliğin sırrını açıkladı! "Kocamla yaşamıyorum"

16.06.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkesin ilişkiyi yaşayış biçimi değişim gösteriyor. Bazı kişiler partnerlerinin her anlarında yanında olmak isterken bazıları ise özel alanlarına saygı duyulması gerektiğini düşünüyor. Mutlu evlilik için kocasıyla kararlaştırdıkları sistemi anlatan kadın duyanları şaşırttı.

Mutlu evliliğin sırrını açıkladı! "Kocamla yaşamıyorum"

Evliliklerinde problem yaşayan kişiler boşanma aşamasına gelmeden önce evliliği kurtarmak için yapılabilecek yeni yollar arıyor. Evliliğin kurtarılması için geleneksel evlilik standartlarından uzaklaşmak gerekebiliyor. Brooklyn'li bir kadın, mutlu evliliğinin sırrının Manhattan'daki kocasından ayrı yaşamak olduğuna inanıyor.

VERDİKLERİ KARARLA HERKESİ ŞAŞIRTTILAR

43 yaşındaki Bianca Turetsky ve 58 yaşındaki Dr. Peter Bach, Eylül 2021'de evlendiler. Ardından ayrı konutlarını koruyarak geleneklere aykırı davranarak arkadaşlarını ve ailesini şaşırttılar. Çok satan bir yazar olan Turetsky, kurtarıcı kedisi Cleo ile on yıldır sahip olduğu bir apartman dairesinde yaşamaktan memnundu. Bach ise ergenlik çağındaki oğluyla paylaştığı evde yaşamaktan da benzer şekilde mutluydu.

Ekran görüntüsü 2023-06-16 100708

"NEDEN ESKİ GELENEKLERE GÖRE YAŞAMAK ZORUNDAYDIK?"

Turetsky, Today için yazdığı bir makalesinde "42 yaşında ilk kez 'evet' demek, kendi hayatımı şimdiden inşa etmek anlamına geliyordu" dedi. “Geleneksel oyun kitabını takip etmek kimseyi mutlu etmeyecekti. Neden eski geleneklere göre yaşamak zorundaydık? Neden ilerledikçe telafi edemedik? İyi bir evliliğin nasıl olması gerektiğini kim söylüyor?”

Ekran görüntüsü 2023-06-16 100646

ŞARTLAR DEĞİŞSE DE AYRI YAŞAMAYA DEVAM ETTİLER

Turetsky, oğlunun kedilere alerjisi olduğunu öğrendiğinde Bach ile aynı evi paylaşamayacağını ilk başta anladığını söyledi. Evlendikten sonra oğlu üniversite için taşındı, ancak çift ayrı yaşama durumunun onlar için mükemmel olduğunu söyleyerek ayrı yaşamaya devam etti. Turetsky ve Bach, kendi alanlarının tadını çıkarmak için kendi konutlarına dönmeden önce, haftanın birkaç gecesini birbirlerinin evinde birlikte geçiriyorlar. Yazar, "Olağandışı yaşam durumumuzdan bahsettiğimiz çoğu insan, oldukça hızlı bir şekilde şaşkınlıktan meraka ve bazı durumlarda biraz kıskançlığa geçiyor" dedi.

Ekran görüntüsü 2023-06-16 100618

HER BULUŞMALARI RANDEVU GİBİ GELİYOR

Turetsky, "Neredeyse altı yıldır birlikteyiz ve yine de sıradan bir hafta içi akşamı hâlâ bir randevu gibi geliyor," dedi. Bach şimdi seyahat süresini kısaltmak için karısının Brooklyn'deki meskenine biraz daha yakın bir ev arıyor. Çiftin ikinci evlilik yıldönümleri yaklaşırken kalıcı olarak birlikte yaşama planları yok.

Ekran görüntüsü 2023-06-16 100638

Turetsky, "Bence bu yaşam düzeni mutluluğumuzun sırrı," dedi. “Mutlu bir evliliğin sırrının ayrı banyolar olduğu bir klişe haline geldi. Ayrı ilçelere yerleştik. Evliliğin böyle görünmesini beklediğim gibi değil. Çok daha iyi." diye ekledi.

WhatsApp Görsel 2023-06-06 saat 10.54.16

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendinden 25 yaş büyük biriyle evlendi! Pişmanlığını anlattıKendinden 25 yaş büyük biriyle evlendi! Pişmanlığını anlattı
Sivrisineklerden kurtulmanın doğal yoluSivrisineklerden kurtulmanın doğal yolu
Saçını kestirerek hayatını değiştiren 30 kadınSaçını kestirerek hayatını değiştiren 30 kadın
Anahtar Kelimeler:
Yazar evlilik evli geleneksel kadın koca ilik eo

En Çok Okunan Haberler

Hadise bu sefer bikini iplerini indirdi! Sere serpe uzanıp poz verdi

Hadise bu sefer bikini iplerini indirdi! Sere serpe uzanıp poz verdi

Havuz pozu! "Güneş kremi az gelmiş"

Havuz pozu! "Güneş kremi az gelmiş"

Küçük göğüslerini büyütmek için öyle bir yol buldu ki...

Küçük göğüslerini büyütmek için öyle bir yol buldu ki...

Pürüzsüz ve genç gözüken cilt için yapılması gereken tek şey

Pürüzsüz ve genç gözüken cilt için yapılması gereken tek şey

Optik illüzyonda görülen ilk şey karakter özelliklerinizi açıklıyor

Optik illüzyonda görülen ilk şey karakter özelliklerinizi açıklıyor

Ayakkabıdaki kötü kokuyu anında geçiren etkili çözüm

Ayakkabıdaki kötü kokuyu anında geçiren etkili çözüm

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hastalığını itiraf etti! Güzel ve zayıf görünmek için...

Hastalığını itiraf etti! Güzel ve zayıf görünmek için...

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Dumanlar binayı sardı! Üç kat aşağıya inerek...

Dumanlar binayı sardı! Üç kat aşağıya inerek...

Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.