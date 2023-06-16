Mutlu evliliğin sırrını açıkladı! "Kocamla yaşamıyorum"

Evliliklerinde problem yaşayan kişiler boşanma aşamasına gelmeden önce evliliği kurtarmak için yapılabilecek yeni yollar arıyor. Evliliğin kurtarılması için geleneksel evlilik standartlarından uzaklaşmak gerekebiliyor. Brooklyn'li bir kadın, mutlu evliliğinin sırrının Manhattan'daki kocasından ayrı yaşamak olduğuna inanıyor.

VERDİKLERİ KARARLA HERKESİ ŞAŞIRTTILAR

43 yaşındaki Bianca Turetsky ve 58 yaşındaki Dr. Peter Bach, Eylül 2021'de evlendiler. Ardından ayrı konutlarını koruyarak geleneklere aykırı davranarak arkadaşlarını ve ailesini şaşırttılar. Çok satan bir yazar olan Turetsky, kurtarıcı kedisi Cleo ile on yıldır sahip olduğu bir apartman dairesinde yaşamaktan memnundu. Bach ise ergenlik çağındaki oğluyla paylaştığı evde yaşamaktan da benzer şekilde mutluydu.

"NEDEN ESKİ GELENEKLERE GÖRE YAŞAMAK ZORUNDAYDIK?"

Turetsky, Today için yazdığı bir makalesinde "42 yaşında ilk kez 'evet' demek, kendi hayatımı şimdiden inşa etmek anlamına geliyordu" dedi. “Geleneksel oyun kitabını takip etmek kimseyi mutlu etmeyecekti. Neden eski geleneklere göre yaşamak zorundaydık? Neden ilerledikçe telafi edemedik? İyi bir evliliğin nasıl olması gerektiğini kim söylüyor?”

ŞARTLAR DEĞİŞSE DE AYRI YAŞAMAYA DEVAM ETTİLER

Turetsky, oğlunun kedilere alerjisi olduğunu öğrendiğinde Bach ile aynı evi paylaşamayacağını ilk başta anladığını söyledi. Evlendikten sonra oğlu üniversite için taşındı, ancak çift ayrı yaşama durumunun onlar için mükemmel olduğunu söyleyerek ayrı yaşamaya devam etti. Turetsky ve Bach, kendi alanlarının tadını çıkarmak için kendi konutlarına dönmeden önce, haftanın birkaç gecesini birbirlerinin evinde birlikte geçiriyorlar. Yazar, "Olağandışı yaşam durumumuzdan bahsettiğimiz çoğu insan, oldukça hızlı bir şekilde şaşkınlıktan meraka ve bazı durumlarda biraz kıskançlığa geçiyor" dedi.

HER BULUŞMALARI RANDEVU GİBİ GELİYOR

Turetsky, "Neredeyse altı yıldır birlikteyiz ve yine de sıradan bir hafta içi akşamı hâlâ bir randevu gibi geliyor," dedi. Bach şimdi seyahat süresini kısaltmak için karısının Brooklyn'deki meskenine biraz daha yakın bir ev arıyor. Çiftin ikinci evlilik yıldönümleri yaklaşırken kalıcı olarak birlikte yaşama planları yok.

Turetsky, "Bence bu yaşam düzeni mutluluğumuzun sırrı," dedi. “Mutlu bir evliliğin sırrının ayrı banyolar olduğu bir klişe haline geldi. Ayrı ilçelere yerleştik. Evliliğin böyle görünmesini beklediğim gibi değil. Çok daha iyi." diye ekledi.





