Mutlu olduğumuz için mi paylaşım yapıyoruz yoksa sosyal medyada görünsün diye mi?

Romantik fotoğraflarınızı zaman zaman paylaşmak tamamen sağlıklı olabilir. Örneğin eşiyle olan fotoğrafını profil fotoğrafı yapan çiftlerin ilişkilerinin daha sağlam daha yakın olduğu düşünülüyor. Ancak diğer uzmanlara göre, bunun ne kadar ileri gidebileceğinin bir sınırı var. Bir grup uzman ilişkilerini Facebook gibi sosyal medya platformlarında görünür kılmak için gayret eden çiftlerin birbirlerine güvensiz olduğunu düşünüyor.
108 çiftin katıldığı çalışmada her kişi 2 hafta boyunca her gece kısa bir çevrimiçi anket doldurdu. Fotoğraflar, duvar yazıları, yorumlar ve durum güncellemeleri dahil olmak üzere Facebook'taki etkinliklerinin yanı sıra ilişkiler hakkındaki duygularını ve düşüncelerini bildirdiler. Sonuçlara göre, katılımcıların kendilerini daha güvende hissetmedikleri günlerde, ilişkilerle ilgili daha fazla bilgi yayınladılar.
Bu sonuç, ilişki uzmanı Nikki Goldstein tarafından da desteklendi. Örneğin, ilişkide güvensizlikle mücadele eden çiftler başkalarının beğenileri, yorumlarıyla ilişkilerini doğrulamak istiyorlar.
Fakat güvensizlik buradaki tek sorun değil. Brunel Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ayrıca, eşleri hakkında sık sık paylaşım yapan kişilerin öz güvenlerinin düşük olabileceğini açıkladı. Bilim insanlarına göre, bu tür davranışlar, benlik değerlerini arttırma ve başkalarının ilişkilerinin kötü olduğuna dair izlenimlerini çürütme arzusuyla açıklanabilir. Kendilerine ve başkalarına ilişkilerinin iyi olduğunu göstermek için doğrulama ararlar. Bu, kendilerini kısa bir süre de olsa mutlu hissetmelerini sağlar.
Elbette, ilişkinizle ilgili gönderim sınırının ötesine geçip geçmediğinizi ölçmenin bir yolu yoktur. Sonuç olarak, çok fazla gönderiyor olsanız veya romantik hayatınızla ilgili sessiz kalmayı tercih ediyor olsanız da, en önemli şey budur. Bir dahaki sefere sevginiz hakkında bir şeyler paylaşacağınız zaman kendinizi dinlemeye çalışın. Bir gönderi paylaşırken gerçekten mutlu bir an olduğu için mi paylaşıyorsunuz yoksa çevrimiçi nasıl göründüğü konusunda daha fazla ilgilendiğiniz için mi?
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