Mutlu olduğumuz için mi paylaşım yapıyoruz yoksa sosyal medyada görünsün diye mi?

Romantik fotoğraflarınızı zaman zaman paylaşmak tamamen sağlıklı olabilir. Örneğin eşiyle olan fotoğrafını profil fotoğrafı yapan çiftlerin ilişkilerinin daha sağlam daha yakın olduğu düşünülüyor. Ancak diğer uzmanlara göre, bunun ne kadar ileri gidebileceğinin bir sınırı var. Bir grup uzman ilişkilerini Facebook gibi sosyal medya platformlarında görünür kılmak için gayret eden çiftlerin birbirlerine güvensiz olduğunu düşünüyor.

108 çiftin katıldığı çalışmada her kişi 2 hafta boyunca her gece kısa bir çevrimiçi anket doldurdu. Fotoğraflar, duvar yazıları, yorumlar ve durum güncellemeleri dahil olmak üzere Facebook'taki etkinliklerinin yanı sıra ilişkiler hakkındaki duygularını ve düşüncelerini bildirdiler. Sonuçlara göre, katılımcıların kendilerini daha güvende hissetmedikleri günlerde, ilişkilerle ilgili daha fazla bilgi yayınladılar.

Bu sonuç, ilişki uzmanı Nikki Goldstein tarafından da desteklendi. Örneğin, ilişkide güvensizlikle mücadele eden çiftler başkalarının beğenileri, yorumlarıyla ilişkilerini doğrulamak istiyorlar.