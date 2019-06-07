HABER

"Mutlu şehir" Sinop'ta bayram tatili mutluluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 12:50 | Son Güncelleme

TÜİK'in 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop'ta, bayram tatili süresince yaşanan yoğunluk turizmcileri mutlu etti - Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu: - "Genel anlamda güzel bir bayram tatili süreci geçirdik. Aşırı kalabalık olmamasından ötürü ziyaretçilerimiz de sıkıntı yaşamadı"

SİNOP (AA) - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop bayram tatili süresince ziyaretçi akınına uğradı.

Tatilcilerin ilgi gösterdiği ve konaklama tesislerinin büyük bölümünün dolduğu kentte, en fazla ziyaret edilen yerlerin başında Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi geldi.

Ardından Türkiye'nin en kuzey noktası olan İnceburun ile Akliman, Hamsilos ve Erfelek Tatlıca Şelaleleri de ilgi gören yerler arasında yer aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, tatil süresince 70 bin aracın giriş yaptığı Sinop'ta yaşanan yoğunluk turizmcileri de mutlu etti.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin en mutlu insanlarının yaşadığı kentte bir bayram tatilini daha geride bıraktıklarını söyledi.

Tatilin 9 gün olmasından dolayı kentte tatlı bir yoğunluk yaşandığını ifade eden Çobanoğlu, "Genel anlamda güzel bir bayram tatili süreci geçirdik. Aşırı kalabalık olmamasından ötürü ziyaretçilerimiz de sıkıntı yaşamadı." dedi.

Turizmciler olarak yaşanan yoğunluk ötürü mutlu olduklarını vurgulayan Çobanoğlu, şunları kaydetti:

"Turizm kenti Sinop, bu bayram tatilinde de insanların tercihleri arasında yer aldı. Belki önceki bayramlara oranla aşırı bir kalabalık yaşanmadı ancak yine de tatlı bir yoğunluğun olduğunu söyleyebiliriz. Konaklama tesislerimiz büyük oranda doldu. Gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık. Umarım her misafirimiz mutlu olmuştur. Yaz sezonu başlangıcı olmasından dolayı biz de eksiklerimizi görmüş olduk."

Çobanoğlu, deniz sezonunun henüz başlamadığına işaret ederek, yaz döneminin ve Kurban Bayramı tatilinin daha yoğun geçmesini beklediklerini söyledi.

Atatürk büstünün hali tepki çekti!Atatürk büstünün hali tepki çekti!
İşte teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılarİşte teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar
Özkan, ramazan bayramında hastaları unutmadıÖzkan, ramazan bayramında hastaları unutmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çobanoğlu bayram tatili sinop turizm

En Çok Okunan Haberler

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

Yer: Adana! Dehşetin izi

Yer: Adana! Dehşetin izi

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

ABD'den S-400 açıklaması!

ABD'den S-400 açıklaması!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar

İşte teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar

Alanya'da Rus turist şoku! Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Trafik kazalarında 52 kişi hayatını kaybetti

Trafik kazalarında 52 kişi hayatını kaybetti

Uşak'ın gizli bahçesi keşfedilmeyi bekliyor

Murat Dağı'nın eteklerindeki gizli bahçe görenleri mest ediyor

Çanakkale Boğazı'nda hareketli anlar

Boğaz'da hareketli anlar! Sahil güvenlik devreye girdi

Denizde kulaç atacak yer kalmadı

Denizde kulaç atacak yer kalmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.