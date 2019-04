Mutluluk ve başarının sırrı: Esneklik ve Dayanıklılık

Bir zamanlar hayatlarını kestikleri odunlardan kazanan iki oduncu arkadaş varmış. İki oduncu her sabah ormana gidip ağaç kesiyorlarmış. Oduncunun biri, sabahları erkenden kalkıp işe koyuluyor, bir ağaç devrilirken hemen diğerine geçiyor, gün boyu soluksuz çalışıyor, öğlen yemeği bile yemiyor, akşamları da arkadaşından birkaç saat sonra işi bırakıyormuş. Arkadaşı ise işini yaparken zaman zaman dinleniyor, hava kararmaya başlayınca da evine dönüyormuş. Bir hafta bu tempoda çalıştıktan sonra, ne kadar ağaç kestiklerini hesaplamışlar. Sonuçta sık sık mola veren ve akşamları evine erken dönen oduncunun daha fazla ağaç kestiği ortaya çıkmış. Çok çalışan oduncu bu sonuca fena halde öfkelenmiş. “Bu nasıl olabilir?” diye söylenmiş. “Senden daha erken işe başladım, senden daha geç bitirdim ve durup dinlenmeden çalıştım. Ama yine de sen daha fazla ağaç kestin. Bu işin sırrı nedir?” Arkadaşı gülümseyerek yanıt vermiş: “Ortada bir sır yok. Sen durmadan çalışırken, ben arada bir dinlenip, baltamı biliyordum. Keskin baltayla, daha az çabayla daha çok ağaç kesilir.”

Siz, başarısızlık veya hayal kırıklıkları yaşadığınız zamanlarda veya çabalamaktan tükendiğinizde, her şeyi bırakıp kendinizden, hedefinizden ve hayalinizden vaz mı geçersiniz? Yoksa her şeye rağmen hedeflerinize hayallerinize tutunmaya devam mı edersiniz? Yaşadığınız 10 vakanın kaçında kendinizi bu durumda bulursunuz?

Bu süreçte kendinizi yargılayıp cezalandıran bir zihniyete girmek yerine, öğrenen bir zihniyete girmek mümkün mü? “Kaybettim” ve “bu her şeyin sonu” demek yerine “ben bu yaşadıklarımdan ne öğrenebilirim” veya “bundan sonra neleri farklı yapabilirim” sorularıyla yaşadıklarınızı değerlendirmek mümkün mü?

Yaşananlara sadece tek ve dar bir bakış açısından bakarak her şeyin bittiği noktaya gelmek yerine, farklı yönlerden bakarak kazanımları ve yeni olasılıkları görmek mümkün mü?

1.Değişimi kabul et.

6. İyimser olmayı pratik et.

Gerçekçiliği elden bırakmadan, olaylara ve durumlara daha iyimser gözlüklerle bakmak da kişinin esneklik ve dayanıklılığı üzerinde oldukça önemli bir rol oynuyor.

7. Hayatına ve bakış açına mizahı kat.

Sonuncu ama ilk altısı kadar etkili bir diğer adım da mizah. Yerinde ve ayarında kullanılabilen mizah; bireyleri, takımları ve toplumları zor zamanlarında ayakta, yolda ve birlikte tutabilen çok basit ama çok değerli bir araç.

Yukarıdaki her madde kendi içinde ayrı ayrı ele alınabilecek derinliğe sahip. Takip eden yazılarımda esneklik ve dayanıklılığımızı geliştirmek adına bu maddelerin her birinin nasıl ele alınabileceğini anlatacağım. Dünyanın farklı yerlerinden global ve yerel şirketlerden sayısız birey ve takımla birlikte çalışan bir Kariyer, Yönetici ve Takım Koçu olarak, yaptığım çalışmalarda bu 7 maddeden zayıf olanlara odaklanarak çalışmayı ele alıyorum. Bu maddelerden sadece bir tanesinde gerçekleşen bir değişimin bile bireyin esneklik ve dayanıklılığını çok farkı bir noktaya taşıyabildiğini gördüm. Bu sebeple, hiç acele etmeden her ay bir tanesini ele almak üzere yola çıkabilmeniz mümkün.