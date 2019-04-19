Mutluluk ve başarının sırrı: Esneklik ve Dayanıklılık

Bir zamanlar hayatlarını kestikleri odunlardan kazanan iki oduncu arkadaş varmış. İki oduncu her sabah ormana gidip ağaç kesiyorlarmış. Oduncunun biri, sabahları erkenden kalkıp işe koyuluyor, bir ağaç devrilirken hemen diğerine geçiyor, gün boyu soluksuz çalışıyor, öğlen yemeği bile yemiyor, akşamları da arkadaşından birkaç saat sonra işi bırakıyormuş. Arkadaşı ise işini yaparken zaman zaman dinleniyor, hava kararmaya başlayınca da evine dönüyormuş. Bir hafta bu tempoda çalıştıktan sonra, ne kadar ağaç kestiklerini hesaplamışlar. Sonuçta sık sık mola veren ve akşamları evine erken dönen oduncunun daha fazla ağaç kestiği ortaya çıkmış. Çok çalışan oduncu bu sonuca fena halde öfkelenmiş. “Bu nasıl olabilir?” diye söylenmiş. “Senden daha erken işe başladım, senden daha geç bitirdim ve durup dinlenmeden çalıştım. Ama yine de sen daha fazla ağaç kestin. Bu işin sırrı nedir?” Arkadaşı gülümseyerek yanıt vermiş: “Ortada bir sır yok. Sen durmadan çalışırken, ben arada bir dinlenip, baltamı biliyordum. Keskin baltayla, daha az çabayla daha çok ağaç kesilir.” Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Cem Yılmaz'ı kızdıran soru Plaza ve ofis hayatında tükenmişlik sendromu, boğulmuşluk hissi mi yaşıyorsunuz? Kariyerimde tükenmişlik sendromuyla nasıl başa çıkabilirim?

Bu kısa hikayede olduğu gibi mutluluk ve başarı tek başına çok çalışmamıza bağlı değil. Kendimize, esneklik ve dayanıklılığımıza ne kadar bakar ve yatırım yaparsak, emeklerimiz o kadar etkili olabiliyor ve amacına ulaşabiliyor. Siz, başarısızlık veya hayal kırıklıkları yaşadığınız zamanlarda veya çabalamaktan tükendiğinizde, her şeyi bırakıp kendinizden, hedefinizden ve hayalinizden vaz mı geçersiniz? Yoksa her şeye rağmen hedeflerinize hayallerinize tutunmaya devam mı edersiniz? Yaşadığınız 10 vakanın kaçında kendinizi bu durumda bulursunuz? Esneklik ve Dayanıklılık Nedir? Esneklik ve dayanıklılık kişinin ruhsal süreç ve davranışlar ortaya koyarak, kendisini karşısına çıkan olumsuzlukların potansiyel etkisinden koruyabilme gücüdür. Esneklik ve dayanıklılık ne değildir? Durup dinlenmeden devam etmek değildir; bazen ara vermek, içine dönmek ve yaralarını sarabilmektir. Olan bitene göz yummak veya vazgeçmek demek değildir; olmuş olanı kabul etmek ve olanla yapabileceklerini gözden geçirip bunları doğru zamanda yapmak demektir. Geliştirilemez değildir; araştırmalara göre esneklik ve dayanıklılık öğrenilebilen ve geliştirilebilen bir özelliktir.

Esneklik ve Dayanıklılık Neden Önemli? Bir birey esneklik ve dayanıklılığını kaybettiğinde, ilişkilerinin zedelendiğini, kariyerinde performansının bozulduğunu, gerçek potansiyelini kullanamadığını veya hayattan tad alamadığını, mutlu olamadığını görürüz. Biz bunu dışarıdan görürüz ancak, bazen kişi kendisi bunu göremeyebiliyor ve kendisini kurban psikolojisine koyarak, yaşadığı kayıp veya hayal kırıklığından çok daha fazlasını kendisine yaşatabiliyor. Girdiği kurban psikolojisi o kadar tatlı geliyor ki, esneklik ve dayanıklılığını güçlendirme imkanını da göremeyebiliyor. Hangi Durumlarda Esneklik ve Dayanıklılığımızı Kaybediyoruz? Hayal kırıklığına uğradığımız zaman,

Beklemediğimiz kötü bir haber aldığımız zaman,

Haksızlığa uğradığımız zaman,

Yorulduğumuz zaman,

Stres altında olduğumuz zaman,

Toksik iletişim ortamlarında isek. Esneklik ve Dayanıklılığımızı Geliştirebilir miyiz? Araştırmalar esneklik ve dayanıklılığın geliştirilebilir ve öğrenilebilir bir yetkinlik olduğunu gösteriyor. Şu 7 adımda bu konuda kendimizi geliştirmemiz mümkün.

Esneklik ve Dayanıklılığı Geliştirmenin 7 Adımı 1.Değişimi kabul et. Kafayı kuma gömerek, olan bitene direnmek yerine, objektif bir şekilde bakarak olanı kabul etmek esneklik ve dayanıklılıkta ilk adımdır. 2. Olayları bir perspektife koymayı öğren. Yaşananlara sadece tek ve dar bir bakış açısından bakarak her şeyin bittiği noktaya gelmek yerine, farklı yönlerden bakarak kazanımları ve yeni olasılıkları görmek mümkün mü? 3. Öğrenen zihniyeti edin. Bu süreçte kendinizi yargılayıp cezalandıran bir zihniyete girmek yerine, öğrenen bir zihniyete girmek mümkün mü? “Kaybettim” ve “bu her şeyin sonu” demek yerine “ben bu yaşadıklarımdan ne öğrenebilirim” veya “bundan sonra neleri farklı yapabilirim” sorularıyla yaşadıklarınızı değerlendirmek mümkün mü? 4. Amacını bul ve ona sarıl. Yaşamda veya çalıştığınız işte amacınızın, bir üst seviyede neye hizmet ettiğinizin adını koymak adeta bir pusula gibi, yolunuzu kaybettiğinizde dahi sizi yolda tutacaktır. 5. Sana değer veren insanlardan bir ilişki ağı kur. Araştırmalar gösteriyor ki, samimi, gerçek ve yakın bir sosyal çevreye sahip olması, kişinin sadece esneklik ve dayanıklılığını artırmıyor, sağlığını güçlendiriyor ve hatta ömrünü dahi uzatıyor. Burada sosyal çevrenin niceliksel büyüklüğünden ziyade, niteliksel büyüklüğünü, gerçek, kaliteli ve derin ilişkilerin önemini vurgulamak önemli.