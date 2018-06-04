KADIN

Muz kabuğunun kullanım alanları şaşırtıyor

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
PRATİK BİLGİLER HABERLERİ  | 04.06.2018 16:14 | Son Güncelleme

Bu makaleyi okuduktan sonra muz kabuğunun birçok mucizevi kullanım alanı olduğunu öğrenecek atmadan önce bir kez daha düşüneceksiniz. Muz kabuklarını bazen mutfağınızda bir temizlik ürünü bazen de güzellik rutininizin bir parçası yapacaksınız.

Muz kabuğunun en pratik kullanım alanları...

Muz kabuklarını kullanmanın sıradışı yolları

1 / 9

Sivilceleri azaltmaya yardımcı olurlar

Sivilceleri azaltmaya yardımcı olurlar
Muz kabukları C vitamini ve E vitamini içerir ve ayrıca potasyum, çinko, demir ve manganez içerir. Bu besinler iltihaplı cildi sakinleştirebilir ve akne salgınlarını azaltabilir. Muz kabuğunu cildinize sürün ve 5 ila 10 dakika bekleyin. Cildinizi durulayın. Günde iki kez tekrarlayın.
2 / 9

Gübreleme

Gübreleme
Gübre yığınınıza bir muz kabuğu eklenmesi, daha fazla kalsiyum, magnezyum, kükürt, fosfat, potasyum ve sodyumun ilavesini sağlar - bunların hepsi, bitkilerin sağlıklı büyümesi için hayati önem taşır. Muz kabuklarını küçük parçalara ayırın. Döllemek istediğiniz bitki altına muz kabuklarını gömün. Toprağın üstüne oturmasını sağlamak için tesisi hemen sulayın.
3 / 9

Dişleri beyazlatmak için

Dişleri beyazlatmak için
Olgun muz kabukları, kahve ve çay gibi bazı içeceklerin tüketiminin sonucu olarak ortaya çıkan sarı lekeleri azaltmaya yardımcı olan potasyum açısından çok zengindir. Dişlerinizi fırçalayın ve iyice yıkayın. Muz kabuğunu 2 dakika boyunca dişlerinize sürün. Dişlerinizi tekrar durulayın ve tekrarlayın.
4 / 9

Gümüşlerinizi parlatın

Gümüşlerinizi parlatın
Gümüşünüz parıltısını kaybetmeye başladığında veya kararmaya başladığı zaman, bir muz kabuğunu kullanmayı deneyin. Muz kabuğunun içi, temiz metal nesnelere yardımcı olan potasyum gibi maddeler içerir. Muz kabuklarını alın ve bir karıştırıcıya yerleştirin. Karışıma yarım bardak su ekleyin. Bir macun haline gelene kadar karıştırın. Gümüşü macunla birkaç dakika ovun.
5 / 9

Kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olurlar

Kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olurlar
Yüz kırışıklıkları, cildin elastikiyetini kaybettiği ve sertliğini kaybettiği zaman ortaya çıkar. Muzlardaki antioksidanlar ve C vitamini kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Muz kabuğunu cildinize sürün. 30 dakika ya da gece boyunca bırakın. Yüzünüzü yıkayın ve nemlendirin. Haftada 3 kez tekrarlayın.
6 / 9

Migren ve baş ağrılarına yardımcı olurlar

Migren ve baş ağrılarına yardımcı olurlar
Migreninizi tedavi etmek için doğal bir yol arıyorsanız, muz bu sorununuza yardımcı olacaktır. Alnınıza ve ensenize bir muz kabuğu koyun. Ağrınızın hafiflediğini göreceksiniz. Bunun nedeni kabuktaki potasyumdur. Muz kabuğunu bir saatliğine dondurucuya koyun. Alnınıza ve boynunuzun arkasına birer kabuk koyun. Isınana kadar bekletin.
7 / 9

Kaşıntılı cildi rahatlatmaya yardımcı olur

Kaşıntılı cildi rahatlatmaya yardımcı olur
Muz kabukları kaşıntılı ciltler için harika bir ev ilacıdır. Sivrisinek sokması gibi kaşıntılardan kurtulmak için bir muz kabuğu kullanın. Muz kabuğunu etkilenen bölgeye uygulayın ve 10-15 dakika bekletin.
8 / 9

Eti yumuşatmak için

Eti yumuşatmak için
Etinizin nemli ve yumuşak kalmasını sağlamak için kavurma kabına biraz olgunlaşmış muz kabuğu ekleyin. Bu sayede, fırındaki kızartmalarınızın da sulu kalmasını ve lezzet dolu olmasını sağlarsınız. Muz kabuğu, nemi hem korur hem de pişirmeye devam eder.
9 / 9

Yaraların görünümünü azaltmaya yardımcı olurlar

Yaraların görünümünü azaltmaya yardımcı olurlar
Muz kabukları, şişlik, kızarıklık ve yara izi gibi cilt tahrişini büyük ölçüde azaltma yeteneğine sahiptir. Muz kabuğunu alın ve etkilenen bölgeye uygulayın. Bir saat ya da bir gece bekletin. Günlük olarak tekrarlayın.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muz kabuğunun kullanım alanları muz kabuğu

En Çok Okunan Haberler

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

Kim Kardashian'a kötü haber

Kim Kardashian'a kötü haber

Sigaranın kalbinize neler yaptığını izleyin

Sigaranın kalbinize neler yaptığını izleyin

Düğünlerde çekilen komik ve ilginç fotoğraflar

Düğünlerde çekilen komik ve ilginç fotoğraflar

Altın baharat zerdeçal hangi hastalıkları tedavi ediyor?

Altın baharat zerdeçal hangi hastalıkları tedavi ediyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karbonatın hiç bilmediğiniz 9 marifeti

Karbonatın hiç bilmediğiniz 9 marifeti

Hem de kimyasal olmadan…

Hem de kimyasal olmadan…

Ayakkabılarınız bu püf noktalarıyla yeni gibi görünecek

Ayakkabılarınız bu püf noktalarıyla yeni gibi görünecek

Aspirin öyle kullanım alanları var ki...

Aspirin öyle kullanım alanları var ki...

Halınızı pırıl pırıl yapmak için bunu deneyin

Halınızı pırıl pırıl yapmak için bunu deneyin

Tül perdelerinizi bulaşık makinesi tabletiyle yıkayın!

Tül perdelerinizi bulaşık makinesi tabletiyle yıkayın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.