Muz kabuğunun kullanım alanları şaşırtıyor

Muz kabuğunun en pratik kullanım alanları...

Muz kabuklarını kullanmanın sıradışı yolları

1 / 9 Sivilceleri azaltmaya yardımcı olurlar Muz kabukları C vitamini ve E vitamini içerir ve ayrıca potasyum, çinko, demir ve manganez içerir. Bu besinler iltihaplı cildi sakinleştirebilir ve akne salgınlarını azaltabilir. Muz kabuğunu cildinize sürün ve 5 ila 10 dakika bekleyin. Cildinizi durulayın. Günde iki kez tekrarlayın.

2 / 9 Gübreleme Gübre yığınınıza bir muz kabuğu eklenmesi, daha fazla kalsiyum, magnezyum, kükürt, fosfat, potasyum ve sodyumun ilavesini sağlar - bunların hepsi, bitkilerin sağlıklı büyümesi için hayati önem taşır. Muz kabuklarını küçük parçalara ayırın. Döllemek istediğiniz bitki altına muz kabuklarını gömün. Toprağın üstüne oturmasını sağlamak için tesisi hemen sulayın.

3 / 9 Dişleri beyazlatmak için Olgun muz kabukları, kahve ve çay gibi bazı içeceklerin tüketiminin sonucu olarak ortaya çıkan sarı lekeleri azaltmaya yardımcı olan potasyum açısından çok zengindir. Dişlerinizi fırçalayın ve iyice yıkayın. Muz kabuğunu 2 dakika boyunca dişlerinize sürün. Dişlerinizi tekrar durulayın ve tekrarlayın.

4 / 9 Gümüşlerinizi parlatın Gümüşünüz parıltısını kaybetmeye başladığında veya kararmaya başladığı zaman, bir muz kabuğunu kullanmayı deneyin. Muz kabuğunun içi, temiz metal nesnelere yardımcı olan potasyum gibi maddeler içerir. Muz kabuklarını alın ve bir karıştırıcıya yerleştirin. Karışıma yarım bardak su ekleyin. Bir macun haline gelene kadar karıştırın. Gümüşü macunla birkaç dakika ovun.

5 / 9 Kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olurlar Yüz kırışıklıkları, cildin elastikiyetini kaybettiği ve sertliğini kaybettiği zaman ortaya çıkar. Muzlardaki antioksidanlar ve C vitamini kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Muz kabuğunu cildinize sürün. 30 dakika ya da gece boyunca bırakın. Yüzünüzü yıkayın ve nemlendirin. Haftada 3 kez tekrarlayın.

6 / 9 Migren ve baş ağrılarına yardımcı olurlar Migreninizi tedavi etmek için doğal bir yol arıyorsanız, muz bu sorununuza yardımcı olacaktır. Alnınıza ve ensenize bir muz kabuğu koyun. Ağrınızın hafiflediğini göreceksiniz. Bunun nedeni kabuktaki potasyumdur. Muz kabuğunu bir saatliğine dondurucuya koyun. Alnınıza ve boynunuzun arkasına birer kabuk koyun. Isınana kadar bekletin.

7 / 9 Kaşıntılı cildi rahatlatmaya yardımcı olur Muz kabukları kaşıntılı ciltler için harika bir ev ilacıdır. Sivrisinek sokması gibi kaşıntılardan kurtulmak için bir muz kabuğu kullanın. Muz kabuğunu etkilenen bölgeye uygulayın ve 10-15 dakika bekletin.

8 / 9 Eti yumuşatmak için Etinizin nemli ve yumuşak kalmasını sağlamak için kavurma kabına biraz olgunlaşmış muz kabuğu ekleyin. Bu sayede, fırındaki kızartmalarınızın da sulu kalmasını ve lezzet dolu olmasını sağlarsınız. Muz kabuğu, nemi hem korur hem de pişirmeye devam eder.