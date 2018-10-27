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"Müzakereden bahsedenlerin dili, terör örgütü dilidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 18:19 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: - "Ülkemizin güvenliği için teröre karşı kararlılıkla sürdürülen mücadelenin insanımız için ortaya çıkardığı pozitif iklimden rahatsız olan ve terör örgütü adına faaliyet yürüten siyasi odaklar, çeşitli vesilelerle 'müzakere süreci başlamalı' diye bir propagandaya başlıyor" -"Terörle kararlı ve tavizsiz mücadelemiz karşısında 'müzakere'den bahsedenlerin dili, terör örgütü dilidir. Meşruiyeti yoktur. Bu dil, milletimizin her bir ferdine karşı silah çekmiş terör örgütleriyle iç içe olanların dilidir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü adına faaliyet yürüten siyasi odakların, çeşitli vesilelerle 'müzakere süreci başlamalı' diye bir propagandaya başladıklarını belirterek, "Terörle kararlı ve tavizsiz mücadelemiz karşısında 'müzakere'den bahsedenlerin dili, terör örgütü dilidir. Meşruiyeti yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tunceli'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen ile Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'e Allah'tan rahmet ve başsağlığı dileklerini iletti.

"Ülkemizin güvenliği için teröre karşı kararlılıkla sürdürülen mücadelenin insanımız için ortaya çıkardığı pozitif iklimden rahatsız olan ve terör örgütü adına faaliyet yürüten siyasi odaklar, çeşitli vesilelerle 'müzakere süreci başlamalı' diye bir propagandaya başlıyor." ifadelerini kullanan Çelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin, terör örgütlerine karşı dünyanın en meşru ve en haklı mücadelesini yürüttüğünü bildirdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"Milletimiz ve tüm insanlık adına terörle mücadele ediyoruz. Terör örgütlerine karşı verilecek tek cevap, gösterilecek tek duruş, 'terörle tavizsiz mücadele'dir. Terörle kararlı ve tavizsiz mücadelemiz karşısında 'müzakere'den bahsedenlerin dili, terör örgütü dilidir. Meşruiyeti yoktur. Bu dil, milletimizin her bir ferdine karşı silah çekmiş terör örgütleriyle iç içe olanların dilidir.

Milletimize silah çeken terör örgütlerinin siyasi gölgesi olanların, terör örgütü adına siyasi dil üretmeleri ve propaganda yapmaları, terörün milletimize ve insanlığa karşı işlediği suçların destekçisi olmalarından başka anlam taşımaz."

Türkiye Cumhuriyeti'nin, teröre karşı "tavizsiz terörle mücadele" dili ve yöntemleriyle cevap vermesinin, hakkın ve hukukun gereği olduğunu vurgulayan Çelik, "Bu mücadele dünyanın en meşru mücadelesidir." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Müzakere Terörle Mücadele Twitter

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