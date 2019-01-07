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Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 13:54 | Son Güncelleme

Nevşehir'de müze bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı. Bin 800 yıllık erzak küpünün üzerine düşen araç, tarihi eserin parçalanmasına neden oldu. Tarihi küpün parçaları müze görevlilerince toplandı.

Buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak müzenin bahçesine düşen aracın içinde bulunan sürücü kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaralı sürücü Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Müze Müdürlüğü'nün bahçesine uçtu!

Nevşehir'de müzenin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı, kazada Roma dönemine ait yaklaşık 18 asırlık erzak küpü parçalandı.
Serhat Tosun idaresindeki 48 K 8512 plakalı otomobil, 350 Evler Mahallesi Yalım Sokak'ta buzlanan yolda Nevşehir Müze Müdürlüğünün bahçesine düştü.
Kazada yaralanan sürücü, Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aracın üzerine düştüğü Roma dönemine ait yaklaşık bin 800 yıllık erzak küpü parçalandı.
Araç, vinç yardımıyla kaldırıldı, tarihi küpün parçaları müze görevlilerince toplandı.
Kazanın görgü tanıklarından İsmail Tombalak, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak müzenin bahçesine düştüğünü söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir müze otomobil

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