Müzedeki alay sancağı şehit sancaktarının izini taşıyor

EDİRNE (AA) - Balkan Savaşları'na katılan 174. Piyade Alayı'nın sancağı, şehit düşene dek yere düşürmeyen sancaktarın yüzyıllık izini taşıyor.

Balkan Harbi'ne katılan 174. Piyade Alayı'nın sancağı Selimiye Camisi bahçesindeki Türk İslam Eserleri Müzesi'nde sergileniyor.

Müzede gaza odasında yer alan sancağın üzerinde Balkan Savaşları'nın gerçekleştiği 1913'te onu canı pahasına bırakmayan Türk askerinin kan izleri yer alıyor.

Cam vitrinde muhafaza edilen sancağın üzerinde Kelime-i Tevhid ve Fetih Suresi'nin ilk ayeti yazıyor.

Etrafı gümüş püsküllerle çevrili sancağın zaman içerisinde kırmızı rengi solsa da üzerindeki kan lekeleri görülüyor.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balkan Savaşı'nda 174. Alay'ın kullandığı sancağın Türk İslam Eserleri Müzesi'nin en çok ziyaret edilen odasında yer aldığını söyledi.

Sancağın yerli ve soydaş çok sayıda turistin ilgisini çektiğini belirten Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Üzerinde Kelime-i Tevhid ve Fetih Suresi'nin ilk ayeti yazmaktadır. Etrafı gümüş püsküllerle çevrilidir ve üzerinde kan lekeleri vardır. Bunun anlamı şudur; Türk milleti en zor şartlarda bile kanının son damlasına kadar bayrağına ve sancağına sahip çıkmıştır ve çıkmaya devam edecektir. Bu sancak uzun bir süre böyle kaldıktan sonra 2013 yılında Genelkurmay Başkanlığı tarafından restore edildi ve tekrar müzeye verildi. Bugün müzemizde ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken bir değer olarak karşımızda çıkmaktadır.