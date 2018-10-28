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Müzedeki alay sancağı şehit sancaktarının izini taşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 10:22 | Son Güncelleme

Selimiye Camisi bahçesindeki Türk İslam Eserleri Müzesi'nde sergilenen ve Edirne'nin kurtuluşunu simgeleyen 174. Alay'ın Balkan Savaşları'nda kullandığı kanlı sancak ilgi görüyor - Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu: - "Üzerinde Kelime-i Tevhit ve Fetih Suresi'nin ilk ayeti yazmaktadır. Etrafı gümüş püsküllerle çevrilidir ve üzerinde kan lekeleri vardır. Bunun anlamı şudur; Türk milleti en zor şartlarda bile kanının son damlasına kadar bayrağına ve sancağına sahip çıkmıştır ve çıkmaya devam edecektir"

EDİRNE (AA) - Balkan Savaşları'na katılan 174. Piyade Alayı'nın sancağı, şehit düşene dek yere düşürmeyen sancaktarın yüzyıllık izini taşıyor.

Balkan Harbi'ne katılan 174. Piyade Alayı'nın sancağı Selimiye Camisi bahçesindeki Türk İslam Eserleri Müzesi'nde sergileniyor.

Müzede gaza odasında yer alan sancağın üzerinde Balkan Savaşları'nın gerçekleştiği 1913'te onu canı pahasına bırakmayan Türk askerinin kan izleri yer alıyor.

Cam vitrinde muhafaza edilen sancağın üzerinde Kelime-i Tevhid ve Fetih Suresi'nin ilk ayeti yazıyor.

Etrafı gümüş püsküllerle çevrili sancağın zaman içerisinde kırmızı rengi solsa da üzerindeki kan lekeleri görülüyor.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balkan Savaşı'nda 174. Alay'ın kullandığı sancağın Türk İslam Eserleri Müzesi'nin en çok ziyaret edilen odasında yer aldığını söyledi.

Sancağın yerli ve soydaş çok sayıda turistin ilgisini çektiğini belirten Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Üzerinde Kelime-i Tevhid ve Fetih Suresi'nin ilk ayeti yazmaktadır. Etrafı gümüş püsküllerle çevrilidir ve üzerinde kan lekeleri vardır. Bunun anlamı şudur; Türk milleti en zor şartlarda bile kanının son damlasına kadar bayrağına ve sancağına sahip çıkmıştır ve çıkmaya devam edecektir. Bu sancak uzun bir süre böyle kaldıktan sonra 2013 yılında Genelkurmay Başkanlığı tarafından restore edildi ve tekrar müzeye verildi. Bugün müzemizde ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken bir değer olarak karşımızda çıkmaktadır.

Bayrak ve sancak Türk milletinin en çok değer verdiği iki önemli değerdir. Bunlar için Türk milleti tarihin eski çağlarından bugüne kadar geçen sürede namusunu, canını ortaya koyarak korumakla mükellef kalmıştır. Hatta sancak o kadar önemlidir ki son Türk askeri kalana kadar sancak daima savunulması gereken bir değerdir. Kanlı sancağa da son asker ruhunu, canını verene kadar sahip olmuştur ve sancağın üzerindeki kan, savaştan kalma olduğunun göstergesidir."

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