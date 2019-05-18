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Müzelere ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 14:35 | Son Güncelleme

Edirne'deki müzelerde, "Dünya Müzeler Günü" nedeniyle hareketlilik yaşanıyor

EDİRNE (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı verilerine göre, İstanbul ve Ankara'dan sonra özel müzeleri en çok ziyaret edilen 3'üncü il olan Edirne'deki müzelerde "Dünya Müzeler Günü" yoğunluğu yaşanıyor.

Edirne Müze Müdürü Şahan Kırçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Müzeler Günü dolayısıyla müzelerin yoğun şekilde ziyaret edildiğini söyledi.

Müzelerde öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlendiğini belirten Kırçın, "Özellikle son yıllarda müzelerimiz etkinlikler bakımından çok hareketli. Geçmişi yansıtmak ve geleceğe yön vermek için müzelerimiz çok önemli. Dünya Müzeler Günü'nde tüm vatandaşlarımızı müzelerde görmek istiyoruz. Eserleri, kendi tarihini tanısın istiyoruz. Özellikle çocuklara yönelik aktiviteler yapıyoruz. Çocukların müze kültürünü erken yaşlarda öğrenmesi, ileride kültürel değerlere daha önem vermesi açısından çok önemli. Bizim ilk hedefimiz, gençleri ve çocukları bu bilinçle yetiştirmek ve tarihimizi öğretmek." diye konuştu.

Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Müdürü Hakan Akıncı da sağlık müzesine dünyanın her yerinden ziyaretçi geldiğini ifade etti.

Müzenin 2017'de 250 bin, 2018'de ise 270 bin ziyaretçiyi ağırladığını dile getiren Akıncı, Dünya Müzeler Günü dolayısıyla da müzeyi çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini kaydetti.

Türk İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret eden Yakup Özyıldız, eşiyle Antalya'dan geldiğini belirterek, "Nerede bir taş, nerede bir tarih var gidip araştırırım. Neredeyse Türkiye'deki müzelerin hepsini gezdim, yurt dışındakileri de görmek istiyorum." dedi.

Eskişehir'den gelen Ünzile Yılmaz da Osmanlı eserlerinin yer aldığı müzeleri gezmeyi sevdiğini dile getirerek, Dünya Müzeler Günü dolayısıyla tüm ailesini Edirne'deki müzeleri gezmeye getirdiğini belirtti.

Dünya Müzeler Günü dolayısıyla müzeler saat 23.00'e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı müze Ziyaretçi akını

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