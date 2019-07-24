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Müzik kutusunu kumar makinesine çevirdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 21:59 | Son Güncelleme

Balıkesir’de gerçekleştirilen denetimlerde müzik kutusu görünümlü kumar makinesi polis ekiplerinin gözünden kaçmadı.

Müzik kutusunu kumar makinesine çevirdiler

Balıkesir’de gerçekleştirilen denetimlerde müzik kutusu görünümlü kumar makinesi polis ekiplerinin gözünden kaçmadı. Gençleri kumara alıştırdığı iddia edilen çay ocağı sahibi gözaltına alındı.

Balıkesir Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, gerçekleştirilen huzur denetimleri sırasında Çavuş Mahallesi Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren çay ocağında yapılan inceleme sırasında bir kumar makinesiyle gençlerin kumara alıştırıldığı tespit edildi. İşletmeciliğini S.Ç.’nin yaptığı çay ocağında yakalanan, madeni 1 lira ile çalışan kumar makinesine içerisindeki 270 lira ile birlikte el konuldu. Gözaltına alınan çay ocağı sahibi olan S.Ç. hakkında "kumara yer ve mekan sağlamak" suçundan işlem yapıldı.

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