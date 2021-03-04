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Myanmar'da en kanlı gün: 38 kişi öldü

04.03.2021 11:04 | Son Güncelleme:
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Myanmar'da en kanlı gün: 38 kişi öldü

Myanmar'da darbe karşıtı gösterilerde dün 'en kanlı gün' yaşandı ve 38 kişi öldü. BM'den yapılan açıklamada toplam can kaybının 50'yi geçtiği belirtildi. Darbe karşıtı gösterilerde yaklaşık 1200 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, darbe karşıtı gösterilerde sadece bugün 38 kişinin öldüğünü ve şimdiye kadar 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Burgener, düzenlediği basın toplantısında, darbeden bu yana bugün Myanmar'da ''en kanlı'' günün yaşandığını belirtti.

''Sadece bugün 38 kişi öldü'' diyen Burgener, ''Darbeden beri 50'den fazla kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.'' ifadesini kullandı.

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Burgener, şimdiye kadar yaklaşık 1200 kişinin gözaltına alındığını, uluslararası topluma, birlik olma ve Myanmar'daki darbeye karşı çıkma çağrısı yaptı.

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RUSYA VE ÇİN'DEN ÇAĞRI

Çin ve Rusya'nın, Myanmar'daki darbe ve sonrasında yaşananların Myanmar'ın iç meselesi olduğu argümanına ilişkin değerlendirmede bulunan Burgener, ''Bu bir iç mesele değil ve bölgedeki istikrarı etkiliyor. Çin ve Rusya'nın bu konuda birlik olunmasının önemini anlamasını umuyorum'' dedi.

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Öte yandan BM Güvenlik Konseyi, cuma günü Myanmar'daki darbeyi ve darbe sonrası yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere toplanacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da güvenlik güçlerinin darbe karşıtı göstericilere yönelik şiddet kullanımını güçlü şekilde kınadıklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde Myanmar'daki son durumu değerlendirdi.

Price, brifingde, "Sivil yönetimin restore edilmesi yönünde barışçıl çağrılar yaptıkları için Burma halkına uygulanan korkunç şiddet karşısında şok olduk. Burma ordusunun kendi halkına karşı uyguladığı şiddete karşı tüm ülkeleri tek ses olmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Myanmar ordusuna şiddete son verme ve yönetimin sivil hükümete yeniden devredilmesi çağrısında bulunan Price, son günlerde artan şiddeti en güçlü şekilde kınadıklarını vurguladı.

ABD Dışişleri Sözcüsü ayrıca, ülkede görev yapan basın mensuplarına yönelik şiddeti de kınadıklarını belirtti.

Price ayrıca, Myanmar ordusuna yönelik ilave yaptırımlar getirebileceklerini, bu ilave adımların doğru zaman ve koşullarını değerlendirdiklerini ifade etti.

Myanmar'daki durumu takip ederken Arakan bölgesindeki durumu da yakından izlediklerini belirten Price, bölgedeki sivillerin durumunun kendileri için her zaman öncelik taşıdığını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, Myanmar'daki darbe karşıtı gösterilerde sadece bugün 38 kişinin öldüğünü ve şimdiye kadar 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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