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Myanmar ordusu 19 kişiye idam cezası verdi

10.04.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Myanmar'da askeri darbeyle, seçilmiş hükümeti deviren orduya bağlı mahkeme, gözaltında bulunan 19 kişiyi bir askerin ölümünden sorumlu oldukları gerekçesiyle idam cezasına çarptırdı.

Myanmar ordusu 19 kişiye idam cezası verdi

Myanmar ordusuna ait Myawaddy televizyonunda yer alan haberde, gözaltındaki 19 kişinin, 27 Mart'ta Yangon'da bir askerin öldürülmesinden sorumlu olduğu bildirildi. Askeri mahkemenin gözaltındaki 19 kişiye idam cezası verdiği ifade edildi.

Askeri yönetim, 1 Şubat darbesinden bu yana ilk defa idam cezası verdi.

ORDU SÖZCÜSÜ, PROTESTOCULARA SİLAHLI MÜDAHALEYİ SAVUNDU

Öte yandan Myanmar ordusunun sözcüsü Tuğgeneral Zaw Min Tun, güvenlik güçlerinin protestoculara gerçek mermiyle müdahale etmesini savundu.

Basın toplantısında soruları cevaplayan Tuğgeneral Tun, protestolarda şimdiye kadar 16 polisin öldürüldüğünü belirterek, "Protestolar dış ülkelerden finanse ediliyor. Güvenlik güçlerinin müdahalesi yerindedir." dedi.

Tun, ordunun protestoculara karşı otomatik silah kullandığı iddialarını yalanlayarak, "Eğer böyle bir şey olsaydı birkaç saat içinde 500 kişi ölürdü." şeklinde konuştu.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar'da güvenlik güçlerinin protestoculara silahlı müdahalesi sonucu 618 kişi yaşamını yitirdi.

(AA)

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