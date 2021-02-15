Myanmar'da darbe: Zırhlı birlikler yeniden sokağa çıktı, internet kesildi

Myanmar'da 1 Şubat'ta yapılan darbeye karşı yapılan gösterileri bastırmak için ordunun harekete geçtiği düşünülüyor. Ülkenin en büyük kentlerinden Yangon'da darbe gününden bu yana ilk kez zırhlı araçlar sokağa çıktı.

Ülkedeki internet de Pazartesi gününün ilk saatinde neredeyse tamamen kesildi.

Yangon'da Pazar günü, Budist rahipler ve mühendisler sokakta eylem yapmışlardı. Başkent Nay Pyi Taw'da ise motorsikletli bir grup kent sokaklarında protesto sürüşü yaptı.

Myanmar'a hizmet veren sağlayıcılar, yerel saatle rom 01:00 ve 09:00 arasında internetin kesilmesi talimatı aldıklarını duyurdu.

BBC'ye konuşan Nay Pyi Taw'da görevli bir doktor, ordunun evlere gece baskınları yaptığını söyledi.

Güvenlik nedeniyle ismi gizli tutulan bu kişi, "Halen endişeliyim çünkü 20:00 and 04:00 arasında sokağa çıkma yasağı ile edildi. Bu süre içinde polis ve askerler bizim gibileri tutuklayabilir" dedi.

ABD büyükelçiliğinde görevli bir kişi de Yangon'daki ABD vatandaşlarını evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.