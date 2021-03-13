Myanmar’da darbeciler 5 protestocuyu daha öldürdü

Myanmar’da birçok kentte gece saatlerinden bu yana devam eden protestolara askeri cuntanın müdahalesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı.

Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı gösteriler kesintisiz sürerken, güvenlik güçleri ise protestoculara yönelik sert müdahaleye devam ediyor. Ülkede 1988 yılında güvenlik güçleri tarafından öldürülen Phone Maw’ı anmak için Mandalay kentinde gece saatlerinde düzenlenen oturma eylemine güvenlik güçleri tarafından ateş açıldı. Yerel kaynaklar, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, birçok kişinin ise yaralandığı aktardı.

Myanmar’ın Pyay bölgesinde ise darbe karşıtı protestolara güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 1 kişi, Yangon’daki protestolarda da 2 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Myanmar’da 1988 yılında Phone Maw’ın ve diğer bir öğrencinin güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürülmesinin ardından askeri hükümete karşı geniş çaplı protestolar düzenlenmişti. Ordunun protestoları bastırmak için uyguladığı şiddet sonucu yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmişti.