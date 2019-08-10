Myanmar'da toprak kaymasında ölü sayısı 41'e yükseldi

YANGON (AA) - Myanmar'ın güneydoğusundaki Mon eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e çıktı.

Myanmar İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan basın açıklamasında, Thaton kentine bağlı bir köyde dün meydana gelen heyelanda toprak altında kalanları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Evlerin enkazından 21 cesedin daha çıkarıldığı, felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 41'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, toprak altında kalan kişilerin sayısının belli olmadığı aktarıldı.

Toprak altından yaralı olarak kurtarılan çok sayıda kişi de Thaton'daki hastanede tedavi altına alındı.

Resmi verilere göre seller, son 3 günde Mon ve Kayin eyaletlerinde 12 bin kişiyi evlerinden etti.

Son haftalarda etkili olan yağışlar nedeniyle ülke genelinde 89 bin kişi, geçici barınaklara ya da kamu binalarına sığınmak zorunda kaldı.

