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  4. Yer: Sancaktepe! Madde bağımlısı şahıs mahalleyi yakıyordu: Linç girişimi

Yer: Sancaktepe! Madde bağımlısı şahıs mahalleyi yakıyordu: Linç girişimi

18.06.2024 01:22
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İstanbul Sancaktepe'de madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir şahıs oturduğu evi ateşe verdi. Yangın kısa süre içerisinde yan binaya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu söndürülen yangın sonrası gözaltına alınan şahıs, mahalleli tarafından linç edilmeye çalışıldı.

Yer: Sancaktepe! Madde bağımlısı şahıs mahalleyi yakıyordu: Linç girişimi

Yangın, saat 22.00 sıralarında Veysel Karani Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında çıktı. İddiaya göre, arama kaydı bulunan ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen Özgür Ç., oturduğu evi ateşe verdi. Bu sırada, büyüyen yangından yükselen alevler, bitişiğinde bulunan 2 katlı binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu alev alev yanan iki bina söndürüldü.

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ŞÜPHELİYE LİNÇ GİRİŞİMİ

Evini ateşe veren Özgür Ç.'yi gözaltına alan polis ekiplerini gören mahalle sakinleri, olan Özgür Ç.'ye linç girişiminde bulundu. Çıkan olayda, öfkeli kalabalığı dağıtmak isteyen polis ekipleri ile mahalleli arasında arbede yaşandı. Yangında ölü ve yaralı bulunmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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yangın Sancaktepe
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