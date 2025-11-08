KADIN

MYNET ÖZEL | Merkür retrosu geliyor! Ünlü astrolog peş peşe uyardı: “Bipolar etkiler taşıyacak” Merkür retrosu burçları nasıl etkileyecek? Bu tarihlere dikkat!

Merkür Retrosu, 10 Kasım’da geri hareketine başlıyor. Astrolog Zeynep Turan, bu dönemin iletişimde dürüstlük testini, geçmişle yüzleşmeyi ve ani plan değişikliklerini gündeme getireceğini söyledi. “Yanlış anlamak için değil, doğruyu yeniden tanımlamak için geliyor” diyen Turan, özellikle 18–20 Kasım tarihlerine dikkat çekiyor. Astrolog Zeynep Turan’dan önemli açıklamalar ve dikkat edilmesi gereken tarihler haberimizde...

Sedef Karatay
Sedef Karatay

Merkür Retrosu 10 Kasım’da Yay burcunda geri hareketle başlıyor. Ünlü Astrolog Zeynep Turan dikkat edilmesi gerekenleri ve tüm detayları aşağıda açıkladı.

"DOĞRUYU YENİDEN TANIMLAMAK İÇİN GELECEK"

Turan, "Merkür Retrosu, zihinsel süreçlerin içe dönmesi, eski fikirlerin yeniden değerlendirilmesi, eksik kalan sözlerin tamamlanması ve iletişimdeki netliğin test edilmesi anlamına gelecek. Retro, Yay–Akrep hattında gerçekleşeceği için hem düşünsel dürüstlüğün hem de duygusal derinliğin sorgulanacağını işaret edecek. Merkür Retrosu yanlış anlamak için değil, doğruyu yeniden tanımlamak için gelecek. Bu dönem, “doğrudan konuşmak, düşünmeden karar vermek, geçmişle yüzleşmek” temalarıyla dikkat çekecek."

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN YAŞANACAK?

İletişim gezegeni, 10 Kasım’da Yay burcunda geri hareketine başlayacak. 19 Kasım’da Akrep burcuna geçecek olan Merkür, 30 Kasım’da geri hareketini tamamlayacak.

Retronun Sloganı: “Bir Musibet Bin Nasihatten İyidir”

MERKÜR RETROSU NE ÖĞRETECEK?

Merkür Retrosu, her ne kadar çoğu zaman aksiliklerle, iletişim problemleriyle ya da gecikmelerle anılıyor olsa da aslında temel amacı çok daha farklı bir noktaya işaret etmektedir. Bu dönem; zihnimizde kapanmamış hesapları, ertelenmiş kararları ve göz ardı edilmiş küçük ama önemli detayları yeniden karşımıza çıkarır. Geçmişe dönüp bakmamızı, eksik kalanları tamamlamamızı ve tekrar eden döngülerden çıkmamıza olanak sağlar. Bu yüzden Retro döngülerini bir kriz değil, düzen sağlama dönemleri olarak da düşünebilirsiniz.

  • Yeniden düşünmek,
  • Yaraları sarmak,
  • Kararları netleştirmek isteyenler için kapıların aralandığı, doğru soruların sorulduğu bir zaman dilimidir.

İLETİŞİM, DÜRÜSTLÜK TESTİNDEN GEÇECEK

Merkür Yay burcunda geri giderken, iletişimde dürüstlük ve gerçeklerle yüzleşme zamanı dedirtecek. Yay burcu, astrolojide “dürüstlük”, “adalet” burcudur. Merkür, bu burçta geri giderken yalan, yanlış anlaşılma, abartı ve fikirsel çatışmaları da gündeme getirebilir.

  • “Ben öyle demek istemedim” cümlesi çok duyulabilir.
  • Aşırı dürüst tavırlar ortaya çıkabilir.
  • Tartışmalar, haklı çıkma savaşına dönebilir.

MERKÜR RETROSU’NDA DİKKAT!

  • Küçük ev aletleri sorun çıkarabilir.
  • Son dakika planlar değişebilir.
  • Unutulan, geciken ödemeler olabilir.
  • Sözleşme süreçlerinde problemler yaşanabilir.
  • Doğruluk ve gerçeklik sınırının dışına çıkılabilir.

BU MERKÜR RETROSU BİPOLAR RETROSUDUR

Merkür, Retro döngüsüne Yay burcunun etkisinde başlamış olsa da Akrep burcunda devam edip, tamamlayacak. İletişim gezegeninin, Akrep burcuna geçmesi, büyük fikirlerin yerini derin sorgulamalara bırakan kırılma noktası da olacak. Yay burcundaki açık sözlülük, Akrep burcunda içe kapanıklık olarak yansıyacak.

MERKÜR RETROSU’NUN ZORLAYACAĞI ALANLAR

  • Hukuk Sistemi
  • Eğitim
  • Tatil siteleri

MERKÜR RETROSU’NUN EN ZOR TARİHLERİ:

  • 18 Kasım
  • 19 Kasım
  • 20 Kasım

MERKÜR RETROSU’NDA DOĞANLAR:

  • Daha keskin bir düşünce tarzına sahiptir.
  • Farklı bir espri anlayışı vardır.
  • Merkür Retrosu’nda doğan kişiler, bilgiyi düşünce süzgecinden geçirirken bunu diğer insanlardan daha farklı yollarla yaparlar.
  • Merkür Retrosu esnasında doğanlar; bu döngüde haritasında Retro olan kişilere oranla, 8-30 Kasım tarihleri arasında çok daha az yıpranacaklar.

MERKÜR RETROSU’NDA BURÇLAR!

Koç Burcu: Seyahat planlarınız iptal olabilir.

Boğa Burcu: Borç, miras, hukuk konuları sizi yorabilir.

İkizler Burcu: İlişkiler ve birlikteliklerde iletişim sınavlarınız olabilir.

Yengeç Burcu: Fiziksel yorgunluğunuz artabilir.

Aslan Burcu: Geçmiş bir ilişkiniz, tekrar karşınıza gelebilir.

Başak Burcu: Planladığınız, taşınma süreçleri uzayabilir.

Terazi Burcu: Konuşmalarınızın keskinlik dozu artabilir.

Akrep Burcu: Ekonomik planlarınızda dengeniz bozulabilir.

Yay Burcu: İçsel sorgulamalarınız tetiklenebilir.

Oğlak Burcu: Sizinle anlaşamayan kişiler üstünüze gelebilir.

Kova Burcu: Arkadaş çevrenizle aranıza mesafe girebilir.

Balık Burcu: Acele kararlarınız, hata yapmanıza yol açabilir.

Anahtar Kelimeler:
Astrolog Zeynep Turan Merkür retrosu burçlar
En Çok Aranan Haberler

