Mynet’te uzaktan çalışma kalıcı hale geldi!

Her ay ortalama 42 milyon internet kullanıcısına erişen ve Türk internet kullanıcılarının en çok tercih ettiği dijital platformlardan olan Mynet, bir ilki gerçekleştirerek, Türkiye’de uzaktan çalışmaya geçen ilk dijital medya şirketi oldu. Şirket, tüm editör kadrosunu artık kalıcı olarak tamamen uzaktan çalıştırma kararını aldı. İNSAN KAYNAĞINDA TÜRKİYE'YE YAYILACAK Mynet İK Genel Müdür Yardımcısı Esra Bayrakdar, editör kadrosunu tüm Türkiye’ye hatta yurtdışına açma kararı aldıklarını belirterek, “Sadece İstanbul’da değil; tüm şehirlerimizde hatta yurtdışı merkezlerde de gündem, finans, spor, video ve daha farklı alanlarda editörlük yapabilecek yetkin insan kaynağı var. Biz Mynet olarak, bir yandan lokasyondan bağımsız şekilde, yetişmiş insan kaynağına ulaşıp, bir yandan da ekip arkadaşlarımızın memnuniyetini arttırmayı hedefliyoruz. Ekiplerimizle beraber aldığımızı bu kararla Mynet’in medya birimlerinin %75’i kalıcı olarak uzaktan çalışacak. Tüm işe alım, oryantasyon, eğitim ve performans süreçlerimizi de uzaktan çalışmaya uygun hale getirdik. Zaman ve mekândan bağımsız bir çalışma modeline döndük.” diye konuştu.

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Tarkan Temur da Mynet’in misyonunun doğru teknolojilerle kullanıcının ihtiyacı olan içeriği hızlı bir şekilde sunmak olduğunu vurgulayarak, araştırmaların, uzaktan/home office çalışmanın üretkenliği yüzde 15 daha olumlu etkilediğini ortaya koyduğunu, iki aylık uzaktan çalışma deneyimlerinin bunu doğruladığını söyledi. Temur, "Metropollerde ofise ulaşmak için harcadığımız süre ayda ortalama 5 iş günü. Bu değerli zamanı kendisine, ailesine ve arkadaşlarına ayırarak bir motivasyon unsuru olarak ekibimize kazandırmak istedik. Ayrıca Mynet çalışanlarının istediği kentte yaşamasının da önünü açtık. Özetle, ekibimizin üretkenliğini azaltan, mutsuzluğunu artıran unsurları iş hayatımızdan çıkardık” diye konuştu. Uzaktan çalışma kültürünü benimseyerek kalıcı hale getirmenin gelecekte şirketlerin başarısı açısından son derece belirleyici olacağını düşündüğünü ifade eden Ürün ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Fuat Şeker, bunun ardından “Uzaktan çalışma sisteminin başarılı olabilmesi için teknik donanımların, dijital altyapıların, güvenlik çözümlerinin ve dijital iletişim ile senkron/asenkron iş yapış biçimlerinin bu bakış açısına uygun olması gerekiyor. Biz uzaktan çalışmayı da kapsayan altyapı geçişlerimize iki yıl önce başladık. CMS (içerik yönetimi sistemi) ve güvenlik altyapımızı uzaktan çalışmanın verimini arttıracak şekilde son teknolojiler kullanarak tekrardan ürettik. Ekipler arası işbirliğini sağlayacak uzaktan çalışma araçlarının şirket geneline yayılmasını ve bununla ilgili eğitimleri, prosedürleri oturttuk. Halihazırda bazı projelerimizde deneyimlemiş olduğumuz uzaktan çalışma sistemini, içinde bulunduğumuz süreçte şirket genelinde de başarıyla uyguladık ve daha da iyileştirdik. Sahip olduğumuz teknolojik imkan, altyapılar ve insan kalitesi de mekan bağımsız çalışma disiplinini son derece kolaylaştırdı.” açıklamasını yaptı.