Mynet’te uzaktan çalışma kalıcı hale geldi!

Her ay ortalama 42 milyon internet kullanıcısına erişen ve Türk internet kullanıcılarının en çok tercih ettiği dijital platformlardan olan Mynet , bir ilki gerçekleştirerek, Türkiye’de uzaktan çalışma ya geçen ilk dijital medya şirketi oldu. Şirket, tüm editör kadrosunu artık kalıcı olarak tamamen uzaktan çalıştırma kararını aldı.

MYNET HAKKINDA

Türk internet kullanıcılarının en çok tercih ettiği dijital platform olan Mynet, 1999 yılından bugüne liderliğini koruyor. Kendi alanında sayısız ilki gerçekleştiren öncü internet devi Mynet, Türkiye'nin dijital ekosisteminin kalkınmasına ve gelişmesine destek olmayı sürdürüyor.

Her ay ortalama 42 milyon internet kullanıcısına erişen Mynet'in sosyal ağlardaki toplam kitlesi ise 10 milyonu geride bırakmış bulunuyor. Mynet, ziyaretçilerine her ay 100 milyondan fazla video izletiyor.

1 milyonun üzerinde kullanıcısı olan Türkiye’nin en büyük online video eğitim platformu Vidobu ile Türkçe bilen tüm coğrafyanın ihtiyacı olan eğitimleri, alanında uzman eğitmenler ile veriyor. Böylece yüksek kalitedeki eğitimlerin herkes tarafından, her yerden ve düşük maliyetle erişilebilir olmasını sağlıyor.

En büyük oyun stüdyolarından biri olan Mynet Games adı altında yayınladığı oyunlarla 10 milyondan fazla oyuncuyla buluşuyor. Kelime Savaşı oyunu Apple tarafından PubG ve Subway Surfers ile birlikte 2019’un en çok indirilen 3 oyunundan biri olarak açıklandı. Aynı zamanda Funpac markası ile global mobil oyun yayıncılığı yapıyor. Funpac yakın zamanda yayınladığı Homer City oyunu ile ABD pazarında ilk sıraya çıkmayı başardı.