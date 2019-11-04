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MYP Lideri Yılmaz "Yüzde 70 biten inşaata kredi desteği verilmeli"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.11.2019 12:52 | Son Güncelleme

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz yüzde 70’i tamamlanan inşaatlara kredi desteği verilmesi gerektiğini söyledi.MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz yaptığı yazılı açıklamayla ekonomi konusunda değerlendirmelerde bulundu.Yüzde 70’i biten inşaatlara kredi desteği verilmesi gerektiğini savunan Yılmaz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunuyorum.

MYP Lideri Yılmaz "Yüzde 70 biten inşaata kredi desteği verilmeli"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz yüzde 70’i tamamlanan inşaatlara kredi desteği verilmesi gerektiğini söyledi.
MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz yaptığı yazılı açıklamayla ekonomi konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Yüzde 70’i biten inşaatlara kredi desteği verilmesi gerektiğini savunan Yılmaz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunuyorum. Yüzde 70 tamamlanma oranı olan inşaatları kredilendirin. Böylece kriz hafifler projeler ekonomiye katılarak hareket sağlar" ifadelerini kullandı.
Faizlerde yaşanan düşüşün önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Fakat büyük ölçüde yapımı tamamlanmış inşaatlar var ve atıl halde bekliyor. Bunlar ekonomiye kazandırılmalıdır. Örneğin tamamlanma oranı yüzde 70 olan inşaatlara çok özel uzun vadeli kredi sağlanmalıdır. Göreceksiniz faiz indiriminiz işe yarayacak ve piyasa hareketlenecektir. Bankaların inşaat sektörüne mesafe koymalarını hiç doğru bulmuyorum. Bu işler inşaatsız olmaz. Bir seviyeye gelenleri bitirtmek ekonomiye kazandırmak gerek. Bu konuda Hazine Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan acil bir kredi desteği sağlamalıdır. Dönüş son derece faydalı olacaktır" şeklinde konuştu.

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