Naci Ağbal kimdir? Merkez Bankası’nda görev değişimi! Naci Ağbal kaç yaşında, nereli?

Naci Ağbal kim sorusu gündemin yanıt aranan sorularından bir tanesi oldu. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevinden alındı ve yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı. Şimdi, Naci Ağbal hayatı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Naci Ağbal kaç yaşında? Naci Ağbal nereli? İşte detaylar...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TCMB Başkanı Murat Uysal, görevinden alındı. Boşalan göreve ise Naci Ağbal atandı. Ağbal'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına da İbrahim Şenel getirildi. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine ise Nihat Zeybekci atandı.
1 Ocak 1968 Bayburt doğumlu olan Ağbal, 52 yaşında. Ağbal, Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan olarak görev yaptı. 2015-2018 seneleri arasında Maliye Bakanlığı görevini sürdüren Ağbal, Haziran 2015 ve Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti Bayburt milletvekili olarak meclise girdi. Öncesinde 2009-2015 seneleri arasında Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevi aldı.
1993 yılında Maliye Müfettişi olan Ağbal, 2003 senesinde Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı'na, 2007 senesinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne getirildi. 2008 yılının Ekim ayında YÖK üyeliğine seçildi. 2008 yılı itibarıyla Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesi oldu. 2009 senesinde Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atanan Ağbal 2015 yılına kadar görevine devam etti. Ağbal, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak atanmıştı. Son olarak 7 Kasım 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Cumhurbaşkanı Kararı ile TCMB Başkanı Murat Uysal görevinden alındı ve yerine Ağbal atandı.
Ağbal siyasi kariyerinde ise 2015 senesinde genel seçimlerde aday olmak için görevinden istifa eden 200 bürokrat arasında oldu. Bu seçimlerde Ağbal, AK Parti Bayburt milletvekili olarak meclise girdi. Aynı yıl AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevi aldı. Kasım 2015 genel seçimlerinde yeniden AK Parti Bayburt milletvekili olarak meclise girdi.
Naci Ağbal eğitimi de merak edilenler arasında. Ağbal, 1989 senesinde İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1998 senesinde ise Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) programında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Evli ve iki çocuk babası olan Ağbal, İngilizce biliyor.