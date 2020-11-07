Naci Ağbal kimdir? Merkez Bankası’nda görev değişimi! Naci Ağbal kaç yaşında, nereli?

Naci Ağbal kim sorusu gündemin yanıt aranan sorularından bir tanesi oldu. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevinden alındı ve yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı. Şimdi, Naci Ağbal hayatı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Naci Ağbal kaç yaşında? Naci Ağbal nereli? İşte detaylar...

TCMB BAŞKANLIĞINA NACİ AĞBAL ATANDI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TCMB Başkanı Murat Uysal, görevinden alındı. Boşalan göreve ise Naci Ağbal atandı. Ağbal'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına da İbrahim Şenel getirildi. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine ise Nihat Zeybekci atandı.

NACİ AĞBAL KİMDİR?

1 Ocak 1968 Bayburt doğumlu olan Ağbal, 52 yaşında. Ağbal, Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan olarak görev yaptı. 2015-2018 seneleri arasında Maliye Bakanlığı görevini sürdüren Ağbal, Haziran 2015 ve Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti Bayburt milletvekili olarak meclise girdi. Öncesinde 2009-2015 seneleri arasında Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevi aldı.