HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Nadir görülüyor... Çanakkale açıklarında objektiflere takıldı

Nadir görülüyor... Çanakkale açıklarında objektiflere takıldı

29.05.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında nadir görülen ay balığı görüntülendi. 1000-1500 metre derinliğe kadar dalabilen ay balığı, sosyal medya fenomeni balıkçı İlker Özdemir'in objektifine takıldı.

Nadir görülüyor... Çanakkale açıklarında objektiflere takıldı

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Gökçeada ilçesi açıklarında kılıç balığı avcılığı yapan balıkçılar, derin sularda yaşayan ve çok sık görülmeyen balinalardan ay balığına kadar popülasyon içerisinde yer alan birçok canlıyı görüntüledi.

ce

GÖKÇEADA AÇIKLARINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Gökçeada ilçesinin sosyal medya fenomeni balıkçı İlker Özdemir, Kuzey Ege Denizi’ndeki balık çeşitliliğini takipçilerine tanıtmak ve göstermek amacıyla avcılık yaparken bir yandan da ilginç görüntüler çekiyor. Hafta sonunda da kılıç avı için denize açılan İlker Özdemir, Gökçeada ile Yunanistan’ın Semadirek Adası arasındaki bölgede su yüzeyinde balinalar, ay balığı ve caretta carettaları görüntüledi, sosyal medya hesaplarından görüntüleri paylaştı.

u

1500 METRE DERİNLİKTEN SU YÜZEYİNE ÇIKIYORLAR

İlker Özdemir, "Ay balığı ve balinalar, 1500 metre derinlikten su yüzeyine çıkıyorlar. Görüntülediğimiz ay balığı yaklaşık 1 ton ağırlığındaydı. Yine balinaların da her biri yaklaşık 1’er ton ağırlığındaydı. Caretta caretlalarla da sık sık karşılaşıyoruz. Bu balıkların da güneşe ihtiyacı var ve o yüzden bu aylarda su yüzeyine çıkarak dinleniyorlar. Saros Körfezi'nde popülasyon arttı ve bu balıklar da burada yoğun görülmeye başladı. Denizlerimiz zenginleşiyor ve bu tür balıkları görmeye devam edeceğiz" dedi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 yıldır bekliyorlardı! Trabzonspor şampiyon olunca evlenebildiler6 yıldır bekliyorlardı! Trabzonspor şampiyon olunca evlenebildiler
Söylentiler bir ili harekete geçirdi! 21 yıl sır ortaya çıktıSöylentiler bir ili harekete geçirdi! 21 yıl sır ortaya çıktı
Türkiye’nin olası Suriye operasyonuna Rusya’dan destek!Türkiye’nin olası Suriye operasyonuna Rusya’dan destek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni ucuz konut hamlesi: Arazi kamudan, ev vatandaştan!

Yeni ucuz konut hamlesi: Arazi kamudan, ev vatandaştan!

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

Ailesi ‘çok zeki’ zannediyordu, gerçek bambaşka çıktı!

Ailesi ‘çok zeki’ zannediyordu, gerçek bambaşka çıktı!

Çöp evden servet çıktı! Zabıta ekipleri saymakla bitiremedi

Çöp evden servet çıktı! Zabıta ekipleri saymakla bitiremedi

Seçim tarihi için flaş iddia! Ankara kulisleri hareketlendi

Seçim tarihi için flaş iddia! Ankara kulisleri hareketlendi

Imran Han'dan ültimatom: ''6 gün veriyorum yoksa...''

Imran Han'dan ültimatom: ''6 gün veriyorum yoksa...''

İlginizi Çekebilir

Takipçisi sayısını arttırmak istedi! "Seks çekilişi..."

Takipçisi sayısını arttırmak istedi! "Seks çekilişi..."

Diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı

Diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Dünyada ilk kez! “Herkes bana bakıyor ama...”

Dünyada ilk kez! “Herkes bana bakıyor ama...”

Korku dolu anlar! Canlı yayında birden silah çekti

Korku dolu anlar! Canlı yayında birden silah çekti

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.