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Naim Süleymanoğlu'nun ismi uluslararası arenada yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 14:24 | Son Güncelleme

Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası, IWF'nin faaliyet programına dahil edildi - Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar: - "Olimpiyatlara kota verecek turnuvanın ilki Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin sponsor olması nedeniyle bu ilde yapılacak"

Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası, 14-17 Kasım tarihlerinde Gaziantep'te yapılacak.

Türkiye Halter Federasyonu (THF) Başkanı Tamer Taşpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sponsor buldukları sürece organizasyonun geleneksel hale getirileceğini söyledi.

Uluslararası Halter Federasyonunun (IWF) 15 gün önce organizasyonu uluslararası takvime dahil ettiğini belirten başkan Taşpınar, "Olimpiyatlara kota verecek turnuvanın ilki Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin sponsor olması nedeniyle bu ilde yapılacak." dedi.

Turnuvaların 3 ayrı kategoride değerlendirildiğini ifade eden Taşpınar, "Kota veren turnuvalar altın, gümüş ve bronz kategorilerine ayrılır. Bizim turnuvamız gümüş kategorisinde olacak. Avrupa ve dünya şampiyonaları altın kategorisinde. En çok puanı bunlar veriyor. Gümüş kategorisindeki turnuvalar ise daha düşük puanlar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tamer Taşpınar, ilkini gerçekleştirecekleri turnuvanın ödüllü olacağını anlatarak, "Ülkelerin tüm masraflarını bizler karşılayacağız. İstanbul-Gaziantep arası ulaşım bedeli de dahil. Ödüllü olması, masrafların Türkiye tarafından karşılanması ve Naim Süleymanoğlu adına yapılması önemli. Sponsor bulduğumuz sürece geleneksel olacak." ifadelerini kullandı.

Turnuvada ilk 6 ya giren sporculara ödüller verilecek. Sıralamaya göre sporcular, 2 bin, bin 750, bin 500, bin 250, bin ve 750 dolar ödül kazanacak.

"Sinclair" sistemiyle yapılacak turnuvada sporcular, vücut ağırlıklarına göre en fazla kiloyu kaldırarak dereceye girmeye çalışacak.

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