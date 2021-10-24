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Nakliyeci sırası bıçaklı kavgaya dönüştü: 4 yaralı

24.10.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da nakliyeciler arasında kavga çıktı. Yük indirme sırasından dolayı çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. Yaralıların yakınları ise hastane önünde kavgaya tutuştu. Bu esnada 1 kişi daha bıçaklandı. Hastanedeki arbede ve bıçaklanma anı kameraya yansıdı.

Nakliyeci sırası bıçaklı kavgaya dönüştü: 4 yaralı

Olay, dün İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi’nde meydana geldi. Nakliyeci İdris Buluş (34) ve kardeşi Ömer Faruk Buluş (28) ile nakliyeci Yalçın Kartal (33) arasında fabrikaya yük indirme sırası nedeniyle tartışma çıktı.

BIÇAKLA YARALADI

Tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Kartal, Buluş kardeşleri, kardeşler de Kartal'ı bıçakladı. Yaralılar, özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İhbar üzerine olay yerine ve hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Olayı duyan tarafların yakınları da hastaneye geldi. Bu kez de iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Hastane bahçesindeki kavgada Yalçın Kartal’ın ağabeyi Yavuz Kartal da bıçaklandı. Hastanedeki kavga ve bıçaklanma anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Kavga polisin araya girmesiyle son buldu.

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ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, Yavuz Kartal’ı yaralayan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Hastanede tedavileri devam eden yaralılardan Yalçın Kartal’ın hayati tehlikesinin sürdüğü, diğer 3 yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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DHA

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