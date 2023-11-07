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  4. Nalbur dehşeti! Eşini rahatsız eden çırağına kurşun yağdırdı

Nalbur dehşeti! Eşini rahatsız eden çırağına kurşun yağdırdı

07.11.2023 15:01 | Son Güncelleme:
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Kartal'da nalbur dükkanı işleten Emin S. (50), kavga ettiği çırağı Önder Boyacı’yı (48) öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan Emin S., suçunu itiraf ederken çırağını, imam nikahlı eşini rahatsız ettiği için öldürdüğünü söyledi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İşte detaylar...

Nalbur dehşeti! Eşini rahatsız eden çırağına kurşun yağdırdı

Dehşete düşüren olay, 5 Kasım Pazar günü, Kartal Yukarı Mahalle'de, meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; nalbur dükkanı işleten Emin S., yıllardır yanında çalışan çırağı Önder B. ile kavga etti. Kavga sonucu bir anda silahını çeken Emin S., çırağı Ömer Boyacı’ya kurşun yağdırdı. Çevredekiler, tarafından hastaneye kaldırılan Ömer Boyacı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis, kaçan Emin S.’nin peşine düştü. Kısa süre içinde yakalanan Emin S., Asayiş Şube Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda, çırağı Ömer Boyacı'nın arkadaşının oğlu olduğunu, imam nikahlı eşini rahatsız ettiğini öğrendiği için aralarında kavga çıktığını söylediği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli Emin S., adliyeye sevk edildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Nalbur Kartal

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