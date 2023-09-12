Nankörlük göbek adları! İşte ikinci bir şansı hak etmeyen o burçlar

Nankörlükle anılan ve ikinci bir şansı hak etmeyen burçlar belli oldu. Hiçbir şeyden tatmin olmayan bu burçlardaki insanlar karşılarındaki kişiden ikinci bir şans isteseler bile sonuç hüsran oluyor. Bazen birini affetmek istersiniz, affedersiniz fakat tekrar aynı sorunları yaşarsınız. Biz de o ikinci şansı vermemeniz gerek burçlar listesini sizler için hazırladık...

İKİZLER

Atasözünde de anlatıldığı gibi 40 yıl sırtında taşırsın bir gün indirirsin 40 yıl taşıdın demezler bir gün indirdin derler. Aylarca günlerce haftalarca ilgi gösterseniz ve bir gün ilgisiz bırakırsanız hiç ilgi göstermediğinizi suratınıza vurur ve uzun bir süre bunun için kavga edersiniz. Güvensizlik konusunda et tepede olan burç olan İkizler sizden en ufak bir şüphe duyarsa direk olarak sizden uzaklaşır ve onu aldattığınızı bir daha onunla birlikte olmak istemediğinizi söyleyip durur. Taş olsa çatlar denecek seviyede sabır göstermenizin oldukça zor olduğu burç olan İkizler nankörlük olarak en tepede olan burçtur.

BAŞAK

Çıtaları çok yüksek olan başak burcu karşılarındakilerden de aynı tavrı beklerler. Sadece hayatından çıkarmayan, o insan sanki hayatında hiç olmamış gibi davranan Başak burcu kişileri, bırakın kendisineyapılan iyilikleri ya da iyi zamanları, kötü anları bile hafızasında tutup nefretini büyütmüyor bile. Yani başak burcu kişilerinin sadece kendileri ve gelecekleri var akıllarında.

ASLAN

Aslan burcunun nankörlüğü iyiliğine değildir ancak bir insanı silmek konusunda oldukça iyilerdir. Uzun bir zaman aranızın çok iyi olduğu bir ilişkide onun zoruna gidecek bir hatanızda direk olarak sizi silebilir, yokmuşsunuz gibi davranabilir ve bir daha asla eskisi gibi olmaz. Onu hak etmediğinizi söyler ve yaşanmışlıkları hatırlamaz. Hatıralara olsan nankörlüğü sebebi ile aslan burcuda bu listede yerini alıyor.

BALIK

Balık burçları aşırı duygusaldır ve onları kırarsanız bir daha hiçbir zaman sizi affetmez. Çok büyük bir aşk dahi hissediyor olsa kırıldıktan sonra tüm hislerini bir kenara bırakır ve sadece kırgınlığına odaklanır. Yaptıklarınız ve onda olan hatırınızın artık hiçbir anlamı yoktur.





