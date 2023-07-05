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Nar ekşisinin faydaları nelerdir? Nar ekşisi hangi vitamin değerlerini içerir?

30.06.2023 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nar, pek çok kişinin severek tükettiği faydaları ile öne çıkan meyvelerden biridir. Kınagiller ailesine mensup olan bu meyvenin tam gövde kısmında çok sayıda tanecik bulunur. Nar meyvesinin tadı çoğunlukla biraz ekşi olsa da tatlı olanı da vardır. Narın çıkarılan suyundan oldukça faydalı olan nar ekşisi elde edilir. Nar suyunun çok uzun süre mayalanması neticesinde nar ekşisi denilen sos ortaya çıkar. Peki, nar ekşisinin faydaları nelerdir, içerisinde hangi vitaminler vardır?

Nar ekşisinin faydaları nelerdir? Nar ekşisi hangi vitamin değerlerini içerir?

Nar meyvesi gerek vitamin gerekse mineral yönünden çok zengin bir meyve türü olarak bilinir. Özellikle kış döneminde daha fazla tüketilen bir meyve olarak karşımıza çıkar. Bu meyve kullanılarak yapılan nar ekşisi sosu da aynı derecede çok faydalıdır. Nar ekşisinin tadı mayhoş bir tat olarak tanımlanır. Nar meyvesinin suyunun konsantre edilmesiyle ortaya çıkan bu sos, sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alır. Bu sosun insan sağlığına yararları çok fazladır.

Nar ekşisinin faydaları nelerdir?

Nar meyvesinin içerisinde çok sayıda tanecik ve çekirdek bulunur. Daha çok ılıman bir iklime hâkim olan bölgelerde yetiştirilen bu meyvenin dış yüzeyi kalın bir kabukla kaplıdır. Nar meyvesinin bazılarının tadı biraz ekşiyken bazılarının tadı ise tatlı olabilir. Kırmızı bir renge sahip olan bu meyvenin insan sağlığı açısından çok fazla faydası vardır. Özellikle bu meyveden elde edilen nar ekşisi sosu oldukça popülerdir. Bu sos yemeklerde veya salatalarda çok sık kullanılır. Nar meyvesi kadar nardan elde edilen nar ekşisinin de çok sayıda yararı mevcuttur. Genel olarak nar ekşisinin faydaları şu şekildedir:

  • Şeker hastalığı üzerinde olumlu etkileri vardır.
  • Kan şekerini ve kan basıncını düzenler. Yüksek tansiyonun düşürülmesinde etkilidir.
  • Kolesterol seviyelerinin normalde dönmesini sağlar.
  • Diş ve dişeti sorunlarının giderilmesinde etkilidir.
  • Prostat kanseri üzerinde olumlu etkileri mevcuttur. Kanserin yayılmasını ve büyümesini engeller.
  • Sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur.
  • İçerisinde yüksek miktarda antioksidan vardır. Bu yüzden hafızayı güçlendirmede etkidir.
  • Kemik sağlığı ile ilgili hastaların oluşmasını engeller. Kemik sağlığını korur.
  • Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini en aza indirir.
  • Yorgunluk, halsizlik veya bitkinlik gibi durumları ortadan kaldırır.
  • Kellik probleminin çözülmesinde etkilidir.
  • Vücuttan zararları toksinlerin atılmasına yardımcı olur.
  • İdrar söktürücü bir özelliğe sahiptir.
  • İshal gibi bağırsak problemlerinin giderilmesinde etkilidir.
  • Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.
  • Böbrek sorunlarından kaynaklı oluşan yaraların giderilmesinde etkilidir.
  • Cilt problemleri arasında bulunan sivilce, leke gibi sorunları kökünden çözer.
  • Enfeksiyonla savaşır.
  • Ses kısıklığı sorununun hızlı bir şekilde çözülmesini sağlar.
  • Cildin çok daha parlak ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur.

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Nar ekşisi hangi vitamin değerlerini içerir?

Nar ekşisi, nar meyvesinin suyu kullanılarak ortaya çıkan ve mayhoş bir tada sahip olan bir sos türüdür. Bu sosun insan sağlığı bakımından sayısız faydası mevcuttur. Bünyesinde hem vitamin hem de mineral barındırır. Bu yüzden nar ekşisi gribe iyi gelir mi konusu karşımıza gelir. Nar ekşisi özellikle C vitamini açısından çok zengin bir sos çeşididir. C vitamini dışında K vitamini ve E vitamini de içerir. Ayrıca folik asit gibi minerallerde barındırır. Nar ekşisinin özellikle kış aylarında tüketilmesi önerilir. Çünkü bu sos üst solunum yolu ile ilgili sorunların giderilmesinde çok etkilidir. İçerisinde bulunan vitaminlerin yanı sıra güçlü bir antioksidan etkisine sahiptir. Bu yüzden grip gibi salgın olan hastalıkların tedavisinde bu sostan faydalanılır.

Nar ekşisi nasıl tüketilir?

Nar ekşisi daha çok salatalara katılarak tüketilen bir sos türüdür. Ancak salatalar dışında mercimek köftesi, çiğ köfte gibi yiyeceklerin içine de hafif mayhoş bir tat vermek için eklenebilir. Ayrıca etlerin marine edilmesinde de sıklıkla bu sostan yararlanılır. Konuyla ilgili nar ekşisi ne kadar tüketilir sorusu tamda bu noktada önem kazanır. Nar ekşisi tüketimi kişilerin damak zevkine göre farklılık gösterebilir. Kimisi hafif bir ekşi tadı almak isterken kimisi ise daha fazla ekşi yemekten hoşlanabilir. Nar ekşisi tüketiminde en önemli kritik nokta bu sosun yüzde yüz doğal içeriklerden meydana gelmesidir. Her şeyde olduğu gibi bu sosun tüketiminde de aşırıya kaçmamak önemlidir.

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Nar ekşisi zayıflatır mı?

Nar ekşisinin olumlu etkilerinden yararlanabilmek için bu sosun doğal olması gerekir. İçerisinde şeker gibi ekstra maddelerin yer almaması son derece önemlidir. Nar ekşisinin karın kısmında bulunan yağlar üzerinde zayıflatıcı etkisi mevcuttur. Ancak bu etki tek başına tüketim için yeterli değildir. Öte yandan nar ekşisi asitli bir yapıya sahiptir. Bu yüzden özellikle mide rahatsızlığı olanların dikkatli tüketmesi önerilir. Ayrıca herhangi bir hastalığı bulunan kişilerin nar ekşisini tüketmeden önce bir doktora danışması büyük önem taşır.

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