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Pirinç suyunun saça faydaları nelerdir? Pirinç suyu saça nasıl uygulanır?

30.06.2023 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pirinç, pek çok yemek ve tatlı yapımında kullanılan besin türlerinden biridir. Buğdaygiller ailesine mensup olan pirinç, gerek ülkemizde gerekse dünyanın birçok noktasında severek tüketilen besinler arasındadır. Bu besin sağlık bakımından da oldukça yararlıdır. Pirincin yemekler dışında cilt ve saç bakımında da kullanımı mevcuttur. Özellikle saç sağlığı için pirincin suyundan yararlanılır. Peki, pirinç suyunun saça faydaları nelerdir, saça nasıl uygulanır?

Pirinç suyunun saça faydaları nelerdir? Pirinç suyu saça nasıl uygulanır?

Pirinç, özellikle Asya ve Afrika bölgesinde çok fazla tüketilen bir gıda çeşididir. Yüksek oranda antioksidan içeren pirinç, aynı zamanda vitamin ve mineral açısından da epey zengindir. Pirinç mutfaklar dışında güzellik alanında da çok sık kullanılır. Öyle ki Japonya, Çin gibi Uzakdoğu ülkelerinde yaşayan kadınlar pirincin suyunu kullanarak saçlarına düzenli olarak bakım yapar. Pirinç suyunun saç sağlığı üzerinde çok fazla olumlu etkisi bulunur.

Pirinç suyunun faydaları nelerdir?

Faydalı bir besin olan pirincin özellikle saç bakımında suyu çok sık kullanılır. Pirinç suyunun saç üzerinde oldukça fazla yararı vardır. Pirincin içerisinde B3, vitamini, D vitamini, B9 vitamini, B6 vitamini gibi çeşitli vitaminler ve kalsiyum, magnezyum, selenyum gibi çeşitli mineraller bulunur. Ayrıca pirinç antioksidan açısında da oldukça zengin bir besin olarak tanımlanır. Pirinçten elde edilen su, saçlara parlaklık ve canlılık verir. Tamda bu noktada pirinç suyu saç uzatır mı konusu gündeme gelir. Pirinç suyu saç köklerini uyarıcı bir özelliğe sahiptir. Bu yüzden saçların daha sağlıklı ve hızlı uzamasında etkilidir. Genel olarak pirinç suyunun faydaları ise şu şekildedir:

  • Mide ile ilgili problemlerin giderilmesinde etkilidir.
  • Sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını sağlar.
  • Kolesterol değerlerini normal seviyelerde tutar.
  • Cilde canlılık verir ve kirlerden arındırır.
  • Saç dökülmesinin önüne geçer. Saçların sağlıklı bir biçimde uzamasına yardımcı olur.
  • Saçların daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar.
  • Zayıflamış saç köklerini besler ve güçlendirir.
  • Saçlarda oluşan elektriklenmeyi engeller.
  • Saçların daha gür ve daha hacimli görünmesinde etkilidir.
  • Saç problemleri arasında bulunan kepek sorununu ortadan kaldırır.
  • Saçların daha yumuşak olmasını sağlar.

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Pirinç suyu saça nasıl uygulanır?

Saç bakımında çok sık tercih edilen ürünlerden biri pirinç suyudur. Pirinç suyunu elde etmenin yolu oldukça basittir. Soğuk su içerisinde pirinçleri bir süre bekletmek yeterlidir. Soğuk suda bekletmek yerine pirinçleri kaynatarak da suyunu çıkarabilmeniz mümkündür. Pirinç suyunun saç üzerinde çok fazla olumlu etkileri vardır. Hal böyle olunca pirinç suyu kuru saça uygulanır mı konusu öne çıkar. Pirinç suyu saçlara canlılık verir ve saçları nemlendirilerek yumuşamasını sağlar. Bu yüzden kuru saçlara da uygulanır. Bu suyu saça uygulamanın iki farklı yöntemi vardır. Bu yöntemler şu şekildedir:

  • İlk olarak saçların temizlenmesi gerekir. Ardından hazırlanan pirinç suyu saç diplerine yavaş bir şekilde dökülür. Parmak uçlarıyla saç köklerine yavaş yavaş masaj yapılır. Bir süre beklettikten sonra durulanır.
  • İkinci yöntemde ise bir pamuk pirinç suyuna batırılır ve saç diplerine sürülür. Ortalama on dakika kadar beklettikten sonra saçlar yıkanarak pirinç suyundan arındırılır.

Pirinç suyu saç maskesi nasıl yapılır?

Pirinç suyunun hem nemlendirici hem de besleyici özelliği bulunur. Bu yüzden özellikle saç bakımında çok sık tercih edilir. Pirinç suyu ile saç bakımı yapmak oldukça basit bir işlemdir. Pirinç suyu direkt olarak saçlara uygulanabileceği gibi maske yapılarak da uygulanması mümkündür. Saç maskesi yapımında gerekli olan malzemelerden biri bir su bardağı kadar su, diğer malzeme ise bir su bardağı kadar pirinçtir. Pirinç suyu saç maskesi yapılışı şu şekildedir:

  • İlk olarak bir bardak kadar olan pirincin kirlerden arınması için iyice yıkanması gerekir.
  • Ardından temizlenen pirinçler bir kabın içerine dökülür ve üzerine önceden hazırlanan bir bardak su ilave edilir.
  • Sonrasında bu kabın içerisinde yer alan pirinçleri suyun rengi değişene kadar karıştırmak gerekir.
  • Karıştırma işlemi de bittikten sonra pirinçlerin suyu süzülür ve bir kaba ağzı kapalı bir şekilde konulur.
  • Hazırlanan pirinç suyu oda sıcaklığında ortalama 12 ile 24 saat kadar bekletilir.
  • Bu süre tamamlandıktan sonra pirinç suyu tekrardan yeni bir kaba alınır. Bu şekilde saç maskesi hazırlanmış olur.

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Pirinç suyu kaç gün saklanır?

Pirinç suyunun içerisinde yer alan vitamin ve minerallerinin etkisini kaybetmemesi oldukça önemlidir. Pirinç suyu kullanımında arta kalanın buzdolabında saklanması önerilir. Buzdolabında iki – üç günü geçmemek kaydıyla saklamak mümkündür. Kalsiyum ve D vitamini açısından oldukça zengin olan pirincin sağlık yönünden de epey yararı bulunur. Pirinç suyunun saçlar üzerinde çok fazla olumlu etkisi vardır. Bu yüzden pek çok kişinin aklına pirinç suyu haftada kaç gün kullanılır sorusu gelir. Bu suyun haftada iki gün kullanılması tavsiye edilir.

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Pirinç faydaları suyu

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