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Arı ekmeğinin faydaları nelerdir? Arı ekmeği nedir, nelere iyi gelir?

19.06.2023 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanlar için hayati önem taşıyan şeylerin başında şüphesiz ki oksijen gelir. Oksijen döngüsünün sürekli olarak devam edebilmesi için arılara gereksinim duyulur. Arıların olmadığı bir dünya her zaman eksik kalır. Arılar bal yapmalarıyla ünlü kanatlı böcek türü olarak bilinir. Ancak Arılar bal dışında perga adıyla tabir edilen arı ekmeğini de üretir. Bu ekmeğin sağlık açısından çok fazla yararı vardır. Peki, arı ekmeğinin faydaları nelerdir?

Arı ekmeğinin faydaları nelerdir? Arı ekmeği nedir, nelere iyi gelir?

Arılar doğada çok fazla çalışan böcek türleri arasında yer alır. Arılar olmazsa gerek bitkisel gerekse hayvansal besinlerde de büyük ölçüde azalma olur. Bu yüzden arılara her zaman ihtiyaç vardır. Arılar bal, arı sütü, propolis gibi pek çok farklı besin üretir. Bu besinler harici arı ekmeği olarak bilinen insan sağlığına sayısız yararı olan bir besin daha yaparlar. Bu besinin en önemli özelliği ise yalnızca arılar tarafından yapılması ve doğal olarak üretilmesidir.

Arı ekmeği nedir?

Arı ekmeği arılar tarafından yapılan ve sağlık açısından son derece faydalı olan bir besin türüdür. Bu besin normal arılar tarafından değil işçi arılar diye tabir edilen arılar tarafından yapılır. Bunun için işçi arıların arı kovanına polen getirmesi gerekir. Polen getirebilmeleri için çok sayıda çiçekten polen toplamaları şarttır. Perga olarak da tanımlanan arı ekmeğine ulaşmak için birçok farklı işlemin arılar tarafından yapılması gerekir. Öncelikli olarak iş arılar çiçekleri tek tek gezerek polen toplamaya başlar. Ardından bu toplanan polenleri arı kovanına getirirler. Kovanda bulunan petek gözlerine bu polenler yine arılar tarafından özenle yerleştirilir. Yerleştirme işleminden polenlere arıların yaptığı balmumu ve bal ilave edilir. Son olarak bütün bu malzemeler karıştırılır ve arılar tarafından mayalanır. Ortaya arı ekmeği denen ve oldukça güçlü bir sağlık deposu olan arı ekmeği yani perga çıkar.

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Arı ekmeğinin faydaları nelerdir?

İşçi arılar tarafından yapılan bu besin türü, insanlar için adeta bir nimet niteliğini taşır. Arı ekmeği üzerinde birçok farklı çalışma yapılmış ve bu çalışmalar neticesinde bu besinin insan sağlığı bakımından önemli yararları saptanmıştır. Bu yararlar göz önünde bulundurulduğunda arı ekmeği nelere iyi gelir konusu karşımıza çıkar. Öncelikli olarak arı ekmeği içerisinde çeşitli vitamin ve mineraller bulunur. Bu besin bünyesinde A vitamini, B vitamini, C vitamini, E vitamini, H vitamini, F vitamini, K vitamini gibi vitaminlerle birlikte demir, laktik asit, potasyum gibi minerallerde barındırır. Bu kadar fazla vitamin ve mineral içermesi bu besinin tam bir şifa kaynağı olduğunu gösterir. Genel olarak arı ekmeğinin faydaları ise şu şekildedir:

  • Antiseptik olma özelliğine sahiptir. Bu yüzden çok iyi bir mikrop kırıcıdır.
  • Diş eti rahatsızlıklarının giderilmesinde etkilidir. Özellikle kanama yapan diş etlerini tedavi özelliği vardır.
  • Karaciğer rahatsızlıklarının giderilmesinde etkilidir. Karaciğer sağlığını korur.
  • Depresyon, kaygı, stres, sinir, endişe gibi psikolojik sorunların çözülmesine yardımcı olur.
  • İçerdiği vitamin ve minerallerden dolayı bağışıklık güçlendirici etkisi vardır.
  • Menopoz döneminde yaşanan sıkıntıların azalmasında büyük bir rol oynar.
  • Kabızlık sorununun giderilmesinde etkilidir.
  • Tansiyon değerlerini normal seviyelerde tutar.
  • Güçlü bir antioksidan etkisi vardır.
  • Kan basıncını dengelemeye yardımcı olur.
  • Hâlsizlik ya da yorgunluk gibi durumların ortadan kalkmasında etkilidir.
  • Arı ekmeğinin hücre yenileme etkisi mevcuttur. Bu yüzden düzenli tüketildiğinde yaşlanmaya karşı koruyucu bir etkisi vardır.

Arı ekmeği nasıl tüketilir?

Arı ekmeğinin insan sağlığı yönünden çok fazla faydası vardır. Bu faydalarından tam verim alabilmek için düzenli ve doğru miktarda tüketilmesi gerekir. Arı ekmeğini tüketmenin birçok farklı yolu vardır. Süt veya yoğurt gibi besinlere katılarak tüketilebileceği gibi normal sade olarak da tüketmek mümkündür. Bu besin hem yetişkinler için hem de çocuklar için oldukça faydalıdır. Bu yüzden yetişkinlerle birlikte çocuklarda tüketebilir. Ancak gebe döneminde olan kadınlara ve ilaç tedavisi gören kişilere bu besinin tüketilmesi tavsiye edilmez. Bu yüzden bu besini tüketmeden önce uzman bir doktora danışılması büyük önem taşır.

Arı ekmeği kilo aldırır mı?

Arı ekmeği de her besinde olduğu gibi doğru miktarda tüketilmesi gereken besinler arasında yer alır. Bu besinin özellikleri arasında tok tutma özelliği de bulunur. Doğru oranda yendiği takdirde herhangi bir kilo alımına neden olmaz. Yetişkin bireylere bu besinden en fazla on tane tüketilmesi önerilirken çocuklar için ise en fazla beş tane tüketilmesi tavsiye edilir. Besin alerjisi olan kişileri ise bu ekmeği tüketmeden önce uzman bir hekim onayı alması önemlidir.

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