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Propolis damla faydaları: Propolis damla nasıl kullanılır?

30.06.2023 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Propolis sağlık açısından çok fazla yararı olan ve yalnızca arılar tarafından yapılan önemli bir madde olarak bilinir. Arıların salgıladıkları enzimleri ağaçlardan topladıkları reçinemsi maddelerle karıştırması sonucu propolis denen madde elde edilir. Bir arı ürünü olarak tanımlanan propolisin birçok farklı formda çeşidi bulunur. Bu çeşitlerden biri de damla şeklinde olanıdır. Ayrıca bu damla içerik yönünden de oldukça zengindir. Peki, propolis damla faydaları nelerdir, nasıl kullanılır?

Propolis damla faydaları: Propolis damla nasıl kullanılır?

Propolis arılar tarafından yapılan bir madde olarak karşımıza çıkar. Tamamen doğal bir madde olan propolisin kendine özgü bir kokusu ve rengi vardır. Propolis ile alakalı bilimsel çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde bu maddenin insan sağlığı üzerinde fazlasıyla olumlu etkileri olduğu ispatlanmıştır. Propolis maddesinin birçok farklı formu bulunur. Bu formlar arasında damla olarak kullanılanı da mevcuttur.

Propolis damla nedir?

Propolis maddesi sadece arılar tarafından yapılabilen doğal ve faydalı bir maddedir. Kıvamı çoğunlukla sakıza benzetilir. Kendine özgü bir kokuya sahip olan propolisin rengi genellikle koyu kahverengi tonlarıdır. Propolisin içeriği bal mumu, reçine, hoş kokulu yağlar, çeşitli mineraller, polen gibi maddelerden meydana gelir. Sağlık açısından çok zengin bir içeriğe sahip olan propolisin sıklıkla damla şeklindeki formu kullanılır. Oral yolla ağza damlatılarak tüketilebilen bu formu, propolis damla olarak adlandırılır. Ayrıca propolis damla seçiminde ürünün orijinal olması son derece önemli bir konudur.

Propolis damla faydaları nelerdir?

Propolis damla insan sağlığı üzerinde olumlu etkiler bırakan bir arı ürünüdür. İçeriği çok zengin olan bu ürünün tamamen doğal bileşenlerden oluşması önemlidir. Propolis damla hem antiseptik hem de antioksidan özelliğine sahiptir. Ayrıca bağışıklık güçlendirici bir etkisi olduğu için özellikle kış döneminde tüketilmesi tavsiye edilir.

Çok fazla faydası olduğu için "Propolis damla ne işe yarar?" konusu karşımıza çıkar. Propolis damla içerisinde çeşitli vitamin ve mineral bulunur. Bünyesinde C vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, E Vitamini ile çinko, demir, sodyum, kalsiyum, magnezyum, bakır, potasyum gibi mineraller barındırır. Ayrıca streoid, flavonoid, keton, kalkon, aminoasit, aromatik asit gibi bileşenler de bulunur. Genel olarak propolis damla faydaları ise şu şekildedir:

  • C vitamini yönünden zengin olduğu için bağışıklığı güçlendirmede etkilidir.
  • Özellikle kış aylarında salgın olan grip gibi hastalıkların daha kısa sürede geçmesini sağlar.
  • Ağız ve diş sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır. Ağız içinde meydana gelen dişeti ve çürük problemlerinin giderilmesinde etkilidir.
  • Akne ve uçuk gibi sorunların ortadan kalkmasını sağlar.
  • Mide sorunları arasında bulunan ülser hastalığını tedavi edici etkisi vardır.
  • Kansere karşı koruyucu bir özelliği bulunur.

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Propolis damla nasıl kullanılır?

Günümüzde propolisin birçok farklı formu mevcuttur. Bu formlar arasında en sık tercih edileni ise damla tarzında olanıdır. Propolis damlayı su veya meyve suyu içerisine damlatarak kullanmak mümkündür. Ayrıca katı besinler üzerine damlatılarak da tüketilebilir. Yetişkin bireyler için önerilen damla miktarı yirmi damla iken çocuklar için ise önerilen damla miktarı on damla kadardır. Ağız içi problemlerin giderilmesinde ise su içine damlatılıp gargara olarak kullanımı yaygındır. Ancak her şeyde olduğu gibi kullanmadan önce bir doktora danışılması büyük önem taşır.

Propolis damla yan etkileri nelerdir?

Propolis doğal ve bitkisel bir ürün olarak bilinir. Genel olarak doğal içeriğe sahip bitkisel olarak adlandırılan ürünlerin aşırıya kaçmadan tüketilmesi tavsiye edilir. Propolis damla kullanımı için de aynı durum geçerlidir. Propolisin faydaları kadar çok tüketildiği taktirde zararları da olabilir. Özellikle kronik rahatsızlığı olan bireylerin bu damlayı kullanmadan önce uzman bir hekim görüşü almaları son derece önemlidir. Genel olarak propolis damlanın yan etkileri ise şöyledir:

  • Gereğinden fazla kullanılması mide rahatsızlıklarına neden olabilir.
  • Karaciğer üzerinde olumsuz etkiler gözlenebilir.
  • Hamilelik ve emzirme döneminde kadınların kullanılması önerilmez.
  • Astım rahatsızlığının tedavisinde kullanılan ilaçlarla etkileşime girebilir.
  • Bala karşı alerjisi olanlarda alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. İshal ya da bulantı gibi durumlar yaşanabilir.
  • Propolis maddesinin içerisinde kanın pıhtılaşmasını yavaşlatan bileşenler mevcuttur. Bu yüzden özellikle herhangi bir operasyon öncesi kullanılması önerilmez.
  • Kanama bozukluğu olan bireylerin kullanması tavsiye edilmez.

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Propolis damla yüze sürülür mü?

Propolis içeriğindeki doğal bileşenlerden kaynaklı güçlü bir antioksidan etkisine sahiptir. Ayrıca hücre yenileyici özelliği vardır. Propolis damla daha çok ağız yoluyla kullanılan bir damla olsa da yüze de sürülebilir. Özellikle yüzde meydana gelen lekelerin giderilmesinde propolisten faydalanılır. Ayrıca propolis cildin canlanmasını sağlar ve cildin daha pürüzsüz bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur. Propolis damlayı kullanmadan önce uzman bir doktor onayı alınması büyük önem arz eder.

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