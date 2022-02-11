Nar kabuğunun faydaları ve farklı kullanım alanları

Tarih boyunca sağlık ve güzellik alanında kullanılan nar kabukları, uygun şekilde hazırlandığında en az narın kendisi kadar fayda sağlıyor. Ancak nar kabuklarını kullanmadan önce bazı işlemler uygulamanız gerekiyor. Hem daha az çöp üretmeniz hem narın şifasından yararlanmanız için nar kabuklarıyla hazırlayabileceğiniz zahmetsiz, maliyeti düşük çay ve maske tariflerimize göz atabilirsiniz.

KURU NAR KABUKLARI İLE KANSERDEN KORUNUN

Narın kendisi gibi şifalı olan kabukları, başta kanser olmak üzere şeker ve kalp gibi hastalıklara karşı önleyici etki gösteriyor. Günde bir bardak nar kabuğu çayı ile sağlığınızı koruyabilirsiniz. Kuru nar kabuğu çayı hazırlamak için yapmanız gerekenler şunlar:

Temiz ve gölge bir alanda nar kabuklarını kurutun.

Kuruttuğunuz nar kabuklarını ufalayın ve serin bir yerde muhafaza edin.

100 ml kaynamış suya 2 gr nar kabuğu ekleyerek 10 dakika daha kaynatın.

İster sıcak ister soğuk olarak tüketebilirsiniz.

NAR KABUĞU MASKESİYLE SAÇLARINIZI CANLANDIRIN

Nar kabuğu maskesini saçlarınıza düzenli olarak uyguladığınızda saçlarınızın daha canlı, parlak ve sağlıklı olduğunu görebilirsiniz. Nar kabuğu maskesini uygulamak için yapmanız gerekenler ise şunlar:

Bir tane narın kabuklarını çıkarın.

Kabukları toz haline gelene kadar havanda dövün veya blenderda çekin.

Toz haline getirdiğiniz nar kabuklarını çok az su ile karıştırarak sürülebilir kıvama getirin.

Karışımı saç diplerinize sürün.

25 dakika kadar bekleyerek saçınızı ılık suyla durulayın.

Karışımın saçınızda uzun süre kalması saçınızı temizlemenizi zorlaştıracağından, mutlaka maskeyi saçınızda tuttuğunuz süreye dikkat edin.

NAR KABUĞU İLE CİLDİNİZİ GÜZELLEŞTİRİN

Haftada iki kere yüzünüze nar kabuğu maskesi yaparak cildinizin esnekliğini arttırabilir, cildinizi sıkılaştırabilir ve cildinizdeki renk eşitsizliklerinden kurtulabilirsiniz. Yüz maskesi hazırlamak için uygulamanız gereken adımlar şöyle:

Toz haline getirilmiş bir yemek kaşığı nar kabuğunu bir miktar az yağlı sütle karıştırarak seyreltin.

Maskeyi göz ve dudak çevresi hariç bütün yüzünüze uygulayın.

15 dakika yüzünüzde bekletin ve ılık su ile yüzünüzü temizleyin.



