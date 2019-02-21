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Narkotik polisi iş başında

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 14:58 | Son Güncelleme

Bursa narkotik polisi şehirde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahısların peşine düştü.

Narkotik polisi iş başında

Bursa narkotik polisi şehirde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahısların peşine düştü. Narkotik madde kullandıkları öğrenilen şahısların ifadelerinden yola çıkarak torbacıların izini süren ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa’da torbacılık yapan şahısların peşine düştü. Uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen şahısların ifadelerinden yola çıkan ekipler, şehirde narkotik madde satışı yaptıkları tespit edilen şahıslara ulaşıldı. Kimlikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenleyen ekipler, A.D., M.S., A.S. ve K.Ş. isimli 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların ev ve arabalarında yapılan aramalarda 510 gram bonzai ile 311 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Narkotik polisi iş başında

Narkotik polisi iş başında

Narkotik polisi iş başında

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