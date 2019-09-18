Narsist bir sevgiliniz varsa bunları bilmenizde fayda var

Peki sonra mı? Bir narsistle sevgili olduktan sonra neler yaşayabileceğinizi Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu, bizler için anlattı. ONUN YANINDA GÜZEL GÖRÜNECEĞİNİZİ DÜŞÜNÜRLER Öncelikle narsist olan insanların her zaman kendilerini düşündüklerini unutmayın. Bir ilişkiye başlarken sizin özelliklerinize bakarlar. Güzelliğe, başarıya, statüye, iyi bir görüntüye dikkat ederler. Sizi tercih etmesi sizin onun yanında güzel görüneceğinizi düşünmelerindendir. İlişkinizin ilk zamanlarında size çok özel hissettirirler. Ancak ilişki ilerledikçe sizi çok sevdiğini söyleseler de davranışlarda sanki bir tutarsızlık olduğunu düşünebilirsiniz. Narsistlerde ana tema kendileri olduğu için ilişki içinde sürekli kendi istekleri, huzurları, mutlulukları ve rahatından söz edeceklerdir. Siz de onun yanında mutlu olabilmeyi becerirseniz ilişkiniz ilerleyecektir. İlişki devam ederken bazı anlarda sizin mutlu olmanızı kıskanabilirler. Sizi aşağıya çekicek davranışlar sergileyebilirler. Bunun içinde sanki size karşı yoğun duyguları varmış gibi yapabilirler. Buralardaki amaç hayatınızdaki ilgi odağının tamamen kendileri olmasını istemeleridir. Siz başkalarıyla paylaşımlar yaptığınızda kendisini dışlanmış hisseder. O anda sorun çıkarmasa bile başka bir konudan size kızgınlığını belli edebilir.

DÜZGÜN İLETİŞİM KURMAK GENELLİKLE ZORDUR Düzgünce iletişim kurabilmek genellikle çok zordur. Özellikle tartışma anları kabus gibi gelebilir. Tartışmalarda her zaman kendileri haklıdır. Sizin herhangi bir haklılık payınız asla olmaz. Haklılığınızı anlatmaya çalışsanızda sizi suçlar, dinlemez. Alttan almaz. Günlerce sizinle konuşmayabilir. Sürekli suçlandığınız için artık gerçekten suçluymuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Birçok zaman onun gönlünü almanın sadece sizin üstünüze düşen bir görevmiş gibi olduğunu düşünebilirsiniz. Teşekkür etmek yada özür dilemek konusunda yetersizdirler. Sürekli ona kendinizi anlatma ihtiyacınız olur ancak erişemezsiniz. Duvarları var gibi gelir. Bu sizide yıpratır ve öfke uyandırabilir. KENDİSİNE ÇEKİCİ GELMEZ Bu arada ilişki içinde başka kişilerle de ilişkileri olabilir. Sadakat ve vefa biraz zor bir kavramdır. Hastalandığınızda, güçsüz olduğunuzda, ona ihtiyaç duyduğunuzu belirttiğinizde yanınızda olmayabilirler. Çünkü o zaman size bakış açıları mutsuz olduğunuz için değişir.

Kendisine çekici gelmez. Beslenmek için başka birilerini arayabilirler. Başkalarıyla flört halinde olabilirler. İşler yolunda gitmediğinde ise size tekrar geri dönebilirler. İlişkinizin bir türlü oturmadığına dair bir hissiniz olur.

Göz boyamak için bazı davranış kalıpları olur. Sizi şık bir yerde yemeğe götürmek, sürprizler yapmak ve hediyeler almak gibi size kendinizi özel hissettirecek şeyler yaparlar. Bu dönem çok kısa sürer. Sonra sürekli bu dönemi yaşayacağınızı düşünüp ilişkinizi toparlamak istersiniz. NE KADAR TAVİZ VERİRSENİZ DAHA ÇOK AGRESİFLEŞMEYE BAŞLAYABİLİR Tavizler verirsiniz. Ne kadar taviz verirseniz daha çok agresifleşmeye başlayabilir. Bağlanmak kendileri için tehlike olarak görülür. Özel günler ilişkinin ilerleyen zamanlarında problem haline gelebilir. Kendileri özel hissetmek istediği için sizin özel gününüzde tatsızlık çıkartabilirler. Narsistler aslında içlerinde ciddi sorunlarla boğuşurlar. Kendileride bir problem olduğunu görürler. Ancak yine de bağlanmak istemezler. Çoğu zaman zora gelemeyen rahat bir ilişki isterler. İlişki sorumluluğu alabilmesi, flörtüz davranışlarını kontrol edebilmesi için uyardığınızda ciddi kavgalar edebilirsiniz.

Sizden daha iyisini bulduğunu düşündüğünde sizden ayrılabilir. Tamamen kendi mutluluğu ön plandadır. Sizin üzülmeniz yada toparlama çabanız onun için hiçbir şey ifade etmez. O bitirmek istediyse bitirir. Üstelikte bitirirken yine siz suçluymuşsunuz gibi davranır. Bu sebeple birçok insan sürekli elinden geleni yapıp yapmadığını düşünerek kendilerini mutsuz hissederler. Ancak tekrarlayan geri dönme davranışları olur. Bu tarz ilişkilerde narsist kişi ile evli olan kişiler evliliklerinde benliklerini kaybetme problemi ile karşı karşıya gelebilirler. Sevgililik dönemlerinde de ilişkileri çok yıpratıcı olur, çoğu zaman tükenmişlik yaşarlar. Sizin güçsüz olduğunuz zamanlar da zaten narsist kişiler sizden uzaklaşır. UNUTMAK İÇİN SİZ DE GERİ ÇEKİLİRSİNİZ Siz tükendiğinizde onun yanınızda olmasını destek vermesini bekledikçe o gider. Sonra onu unutmak için siz de geri çekilirsiniz o zaman tekrar gelerek size kendini hatırlatır. Git gel döngüsü içerisinde aslında tutkulu bir ilişki de olur. Ancak iyi olduğunuz anlar kötü anlarınıza göre oldukça nadirdir. Sizi manipüle eder, size duygusal olarak çökkünlük verir, hatta bazı durumlarda maddi olarak bile zararı olabilir.