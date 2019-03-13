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NASA başkanı açıkladı: Mars'a gidecek ilk kişi bir kadın olabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 13.03.2019 01:45 | Son Güncelleme

NASA Başkanı Jim Bridenstine, "Mars'a ayak basacak ilk kişi bir kadın olabilir." dedi.

NASA başkanı açıkladı: Mars'a gidecek ilk kişi bir kadın olabilir

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'a ayak basacak ilk kişinin bir kadın olabileceğini açıkladı.

NASA Başkanı Jim Bridenstine, katıldığı bir radyo programında, "Mars'a ayak basacak ilk kişi bir kadın olabilir." ifadesini kullandı.

GİDECEK KİŞİ HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

Mars'a gidecek kişinin henüz netleşmediğini belirten Bridenstine, NASA'nın gelecek dönemdeki programında kadınların ön planda olduğunu aktardı.

Bridenstine, bir twitter kullanıcısının "NASA'nın bir sonraki Ay yolculuğunda da kadınlara da yer verilecek mi?" sorusuna, "Kesinlikle" yanıtını verdi.

NASA bu ay sonunda ilk kez bir kadına uzay yürüyüşü yaptırmaya hazırlanıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
NASA Jim Bridenstine Mars

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