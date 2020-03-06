HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. NASA, Mars 2020 keşif aracının ismini duyurdu

NASA, Mars 2020 keşif aracının ismini duyurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 06.03.2020 11:27 | Son Güncelleme

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kızıl Gezegen Mars'a göndereceği uzay aracının isminin "Perseverance" (Sebat) olarak belirlendiğini açıkladı.

NASA, Mars 2020 keşif aracının ismini duyurdu

NASA'nın internet sitesinden yaptığı açıklamada, Mars 2020 keşif aracının isminin belirlenmesi için ABD'nin çeşitli eyaletlerinden yazdıkları kompozisyonları gönderenler arasında düzenlenen yarışmayı "Perseverance" ismini öneren Virginia'dan 11 yaşındaki Alexander Mather'in kazandığını duyurdu.

Açıklamada, Mather'in temmuzda Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden uzay aracının fırlatılmasını izlemek için davet edileceği belirtti.

Mars 2020 uzay aracı için önerilen diğer isimlerin, Promise (Söz), Endurance (Dayanıklılık), Clarity (Berraklık) Courage (Cesaret), Fortitude (Metanet), Vision (Vizyon), Tenacity (Azim) ve Ingenuity (Ustalık) olduğu ifade edildi.

Fırlatılma tarihi 17 Temmuz 2020 olarak belirlenen Perseverance'ın, Mars'taki Jezero kraterine 18 Mart 2021'de inmesi planlanıyor. NASA'nın Mars 2020 misyonunda gezegenin astrobiyolojik perspektiften incelemesi ve jeolojik süreçlerinin araştırılması hedefleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezasıCezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezası
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 97 bini aştıDünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 97 bini aştı
Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyorDikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor
Anahtar Kelimeler:
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı’nda (NASA) uzay aracı Mars

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay!

İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay!

İşte Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mutabakatı metni

İşte Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mutabakatı metni

Arka Sokaklar'da sürpriz ayrılık!

Arka Sokaklar'da sürpriz ayrılık!

Nusret'ten Kadınlar Günü jesti! Ücretsiz olacak

Nusret'ten Kadınlar Günü jesti! Ücretsiz olacak

Canlı yayında seçmenleriyle bir araya geldi! Flaş açıklamalar

Canlı yayında seçmenleriyle bir araya geldi! Flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Lavrov'a: Esed'le konuşuldu değil mi?

Erdoğan'dan Lavrov'a: Esed'le konuşuldu değil mi?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Rus gazeteci: SİHA bombardımanları savaşın seyrini değiştirdi

Rus gazeteci: SİHA bombardımanları savaşın seyrini değiştirdi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Rusya'dan flaş açıklama! Tarih verdiler

Rusya'dan flaş açıklama! Tarih verdiler

'Nijerya'daki ilk Koronavirüs vakası İstanbul'a uğradı'

'Nijerya'daki ilk Koronavirüs vakası İstanbul'a uğradı'

Diğer Haberler
Almanya'da camiye mermili tehdit mesajı gönderildi

Almanya'da camiye mermili tehdit mesajı gönderildi

Bill Clinton: Monica ile seks, kaygılarımla başa çıkmanın bir yoluydu

'Monica ile seks, kaygılarımla başa çıkmanın bir yoluydu'

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 97 bini aştı

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 97 bini aştı

Afganistan'da silahlı ve bombalı saldırı

Afganistan'da silahlı ve bombalı saldırı

Markette dondurma yalayan gencin cezası belli oldu!

Markette dondurma yalayan gencin cezası belli oldu!

Kadınlar erkeklerden neden daha uzun yaşıyor?

Kadınlar erkeklerden neden daha uzun yaşıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.