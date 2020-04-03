NASA'nın 'astronot aranıyor' ilanına 12 bin başvuru

Uzay ajansı, 12 binden fazla kişinin Ay'ı keşfedecek ve Mars'a doğru yola çıkacak yeni nesil astronotlardan biri olma çağrısına yanıt verdiğini söyledi.

Başvuranlar, NASA'nın kamuoyuna yaptığı çağrıya yanıt verdi. Çağrıda NASA'nın gelecekteki astronot grubunun bir parçası olabileceğini düşünenlerin, başvurularını göndermelerini istendi.

Bu başvuru sahiplerinin, bir astronot için şimdiye kadarki en sıkı başvuru sürecinden geçmesi gerekiyor. Uzay ajansı, başvuru sahipleri için eğitim şartını; bilim, teknoloji, matematik veya mühendislik alanında lisans derecesinden yüksek lisansa çıkardı.

En nitelikli adaylar NASA Johnson Uzay Merkezi'ne davet edilerek burada mülakatlara ve tıbbi testlere tabi tutulacak. Ardından başarılı olan adaylar önümüzdeki yaz ilan edilecek.

Eğer başarılı olurlarsa, astronotlar uzay yürüyüşü ve uzay aracı sistemleri ve birlikte nasıl çalışacakları gibi beceriler edinecekleri iki yıllık ön eğitimden geçecek.

Bu, onları gelecekteki NASA görevleri için hazırlayacak. Bu görevlerde astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek ve burada insanlığı Ay ve Mars'a yapılacak seyahatlere hazırlamak için çalışacak.