NASA'nın 'astronot aranıyor' ilanına 12 bin başvuru

Uzay ajansı, 12 binden fazla kişinin Ay'ı keşfedecek ve Mars'a doğru yola çıkacak yeni nesil astronotlardan biri olma çağrısına yanıt verdiğini söyledi.
Başvuranlar, NASA'nın kamuoyuna yaptığı çağrıya yanıt verdi. Çağrıda NASA'nın gelecekteki astronot grubunun bir parçası olabileceğini düşünenlerin, başvurularını göndermelerini istendi.
Bu başvuru sahiplerinin, bir astronot için şimdiye kadarki en sıkı başvuru sürecinden geçmesi gerekiyor. Uzay ajansı, başvuru sahipleri için eğitim şartını; bilim, teknoloji, matematik veya mühendislik alanında lisans derecesinden yüksek lisansa çıkardı.
En nitelikli adaylar NASA Johnson Uzay Merkezi'ne davet edilerek burada mülakatlara ve tıbbi testlere tabi tutulacak. Ardından başarılı olan adaylar önümüzdeki yaz ilan edilecek.
Eğer başarılı olurlarsa, astronotlar uzay yürüyüşü ve uzay aracı sistemleri ve birlikte nasıl çalışacakları gibi beceriler edinecekleri iki yıllık ön eğitimden geçecek.
Bu, onları gelecekteki NASA görevleri için hazırlayacak. Bu görevlerde astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek ve burada insanlığı Ay ve Mars'a yapılacak seyahatlere hazırlamak için çalışacak.
Ay'a yapılan bu seyahatlere bile katılabilirler. NASA 2024'te Ay yüzeyine ilk kadını ve bir sonraki erkeği göndermeyi, 2028'e kadar bir Ay üssü kurmayı planlıyor. Bu çalışma 2030'larda insanları Mars'a göndermenin temellerini atacak.
NASA yöneticisi Jim Bridenstine yaptığı açıklamada, “Artemis programıyla yeni, cesur bir uzay keşfi dönemine girdik ve bu kadar çok inanılmaz Amerikalının bize katılmak için başvurduğunu görmek heyecan verici" ifadelerini kullandı.
Artemis Nesli astronotların bir sonraki sınıfı, Ay'ı daha önce hiç olmadığı kadar çok keşfetmemize yardımcı olacak ve bizi Kızıl Gezegen'e götürecek.
Çağrıya Columbia Bölgesi ve ABD'ye bağlı 4 toprağın yanı sıra her ABD eyaletinden yanıt geldi.
Açıklamada, başvuru sayısının NASA'nın şimdiye kadar kaydettiği en yüksek ikinci sayı olduğu belirtildi. Yalnızca, bu yılın başında mezun olan son astronot sınıfı için yapılan 18 binlik rekor başvuru bu sayıyı aşıyor.
Ajans yüksek başvuru sayısının mümkün olan en iyi astronotları seçmesini sağladığını söylüyor.
Astronot Seçim Kurulu Müdürü ve Johnson Merkezi İnsan Kaynakları Direktörü Anne Roemer, “NASA'da böylesine güçlü bir astronot sınıfı kurabiliyoruz çünkü aralarından seçim yapabileceğimiz güçlü bir başvuru havuzumuz var" diye konuştu.
Aldığımız başvurularda temsil edilen eğitim, deneyim ve beceri çeşitliliğini görmek her zaman şaşırtıcı oluyor. Bir sonraki astronot adayları sınıfını belirlemek adına astronot başvurularını incelemeye başlamak için heyecanlıyız
1960'lardan bu yana yaklaşık 350 kişi astronot adayı olarak eğitilmek üzere seçildi. Aktif astronot birliklerinde 48 kişi var fakat NASA, Ay ve ötesi dahil olmak üzere tek seferde birden fazla hedefe gitmeye çalıştığından daha fazlasına ihtiyacı olacağını söylüyor.