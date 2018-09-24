NASA Temmuz ayında İsveç'ten atmosfere gönderdiği balon 5 günde Kanada'ya kadar gözlem yaptı.
NASA'nın objektifine yakalandı (Türbülansın nedenini açıklayabilir)
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BBC'de yer alan habere göre, balondaki lazer radarın çektiği 6 milyon görüntüyü inceleyen bilim insanları, mezosferik bulutların oluşumuna ışık tuttu.
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Bu bulutlar türbülansın ve yerçekimi dalgalarının daha iyi anlaşılmasını sağlayacak. Mezosfer, atmosferin deniz düzeyinden 50-80 km yükselti arasında kalan tabakası.
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NASA'NIN GÖZÜNDEN EVRENİN DERİNLİKLERİNE YOLCULUK
Kurulduğu 29 Temmuz 1958'den beri 'uzay yarışı'nın öncülerinden olan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) sosyal paylaşım platformu Instagram'da da zirvede.
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15.5 milyon takipçisi ile bu mecranın en popüler kurumlarından biri olan NASA, Instagram üzerinden paylaştığı karelerle her gün milyonlarca kişiye ulaşıyor.
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1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan Hubble Uzay Teleskobu, 26 yıldır evrenin uzak bölgelerinden birbirinden ilgi çekici görüntüler elde ediyor.
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NASA'nın Instagram'da paylaştığı bu karelerin çoğunluğunu da buradan çekilen kareler oluşturuyor.
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Ancak Hubble'ın ömrü yavaş yavaş sona yaklaşıyor. Hubble birkaç yıl içinde görevi James Webb Teleskobu'na bırakacak.
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NASA Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini almak üzere geliştirdiği ve sahip olduğu gelişmiş kızılötesi merceklerle yıldızların binlerce geçmişteki hallerini gözlemleyebilecek olan James Webb Uzay Teleskobu, 2018'de göreve başlayacak.
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Huble'a kıyasla uzayı daha detaylı bir biçimde inceleyebilecek olan James Webb'in dünya dışı yaşamın keşfinde de etkili olması bekleniyor.
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İşte NASA'nın gözünden uzayın derinliklerine yolculuk...
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