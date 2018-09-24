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NASA'nın objektifine yakalandı (Türbülansın nedenini açıklayabilir)

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.09.2018 14:00 | Son Güncelleme

Amerikan Havavılık ve Uzay Ajansı (NASA) mezosferik bulutları inceledi, türbülans ve yerçekimi dalgaları daha iyi anlaşılacak.

NASA Temmuz ayında İsveç'ten atmosfere gönderdiği balon 5 günde Kanada'ya kadar gözlem yaptı.

NASA'nın objektifine yakalandı (Türbülansın nedenini açıklayabilir)

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BBC'de yer alan habere göre, balondaki lazer radarın çektiği 6 milyon görüntüyü inceleyen bilim insanları, mezosferik bulutların oluşumuna ışık tuttu.
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Bu bulutlar türbülansın ve yerçekimi dalgalarının daha iyi anlaşılmasını sağlayacak. Mezosfer, atmosferin deniz düzeyinden 50-80 km yükselti arasında kalan tabakası.
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NASA'NIN GÖZÜNDEN EVRENİN DERİNLİKLERİNE YOLCULUK

NASA'NIN GÖZÜNDEN EVRENİN DERİNLİKLERİNE YOLCULUK
Kurulduğu 29 Temmuz 1958'den beri 'uzay yarışı'nın öncülerinden olan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) sosyal paylaşım platformu Instagram'da da zirvede.
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15.5 milyon takipçisi ile bu mecranın en popüler kurumlarından biri olan NASA, Instagram üzerinden paylaştığı karelerle her gün milyonlarca kişiye ulaşıyor.
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1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan Hubble Uzay Teleskobu, 26 yıldır evrenin uzak bölgelerinden birbirinden ilgi çekici görüntüler elde ediyor.
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NASA'nın Instagram'da paylaştığı bu karelerin çoğunluğunu da buradan çekilen kareler oluşturuyor.
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Ancak Hubble'ın ömrü yavaş yavaş sona yaklaşıyor. Hubble birkaç yıl içinde görevi James Webb Teleskobu'na bırakacak.
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NASA Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini almak üzere geliştirdiği ve sahip olduğu gelişmiş kızılötesi merceklerle yıldızların binlerce geçmişteki hallerini gözlemleyebilecek olan James Webb Uzay Teleskobu, 2018'de göreve başlayacak.
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Huble'a kıyasla uzayı daha detaylı bir biçimde inceleyebilecek olan James Webb'in dünya dışı yaşamın keşfinde de etkili olması bekleniyor.
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İşte NASA'nın gözünden uzayın derinliklerine yolculuk...
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Anahtar Kelimeler:
NASA Türbülans

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