"NATO 70 yıl sonra geçerliliğini koruyor"

NATO'nun halihazırda "Rusya ve doğudan gelen tehditlere" ve "güneyden gelen daha dağınık sınamalara" karşı başarılı bir şekilde uyum sağlayarak tepki verdiğini belirten Lesser, "Siyasi anlamda belirgin ayrışmalar bulunuyor." ifadesini kullandı.

BRÜKSEL (AA) - ŞERİFE ÇETİN- Uluslararası alandaki en "başarılı" askeri ittifak olarak tanımlanan NATO 70'inci yılını doldururken, uzmanlar Sovyetler Birliği'nin yayılmacı politikalarına karşı kurulan ittifakın halen geçerliliğini koruduğunu düşünüyor.

Lesser, NATO'nun özellikle ortak savunma ve caydırıcılıkla nükleer ve geleneksel tehditleri kovuşturma konusunda başarılı olduğuna vurgu yaparak, Soğuk Savaş döneminin bu bağlamda önemli bir örnek olduğunu ifade etti.

- "Siyasi tartışmalar güçlendirilmeli"

NATO'nun bazı eksiklikleri de olduğuna işaret eden Lesser, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Oydaşmayla hareket eden bir örgüt için bazı kısıtlamalar olması doğal. Herkesin her konuda aynı fikre sahip olması zor. NATO sadece askeri değil aynı zamanda siyasi bir ittifak ancak NATO'nun kritik konulardaki siyasi tartışmalarda zayıf kaldığı görülüyor. İttifakın bu yanını güçlendirmesi gerekiyor."

Lesser, ileriye dönük ittifakın odaklanması gereken konular arasında savunma harcaması ve külfet paylaşımı olduğunu belirterek, özellikle siber alan gibi geleneksel olmayan tehditlerle baş etmek için daha fazla yatırım yapılması ve istihbarat paylaşımının artırılması gerektiğini ifade etti.

İttifakın daha fazla "küresel sorunları" gündemine alması gerektiğini savunan Lesser, özellikle Asya bağlamında artan güvenlik tehditlerinin bunu gerekli kıldığı değerlendirmesinde bulundu.