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NATO'dan dikkat çeken mesaj... "Fantezilerine inandı" deyip ekledi: Putin savaşı kazanamayacak!

26.03.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı 31. gününde devam ederken, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Geoana, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emperyalizm sonrası fantezilerine inandığını belirterek, Ukrayna'daki savaşı kazanamayacağını söyledi.

NATO'dan dikkat çeken mesaj... "Fantezilerine inandı" deyip ekledi: Putin savaşı kazanamayacak!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sürerken NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geoana, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da savaşı kazanamayacağını belirtti.

Geoana, Associated Press'e, birinci ayını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın saldırılarının "barbarca savaş" olduğunu vurgulayan Geoana, Putin'in bu savaşı kazanamayacağını iddia etti.

NÜKLEER MESAJ VERDİ

Geoana, Rus tarafının kimyasal ya da nükleer silah kullanması durumunda NATO'nun "gerekli tedbirleri almaya zorlanacağı" uyarısında bulunarak, "NATO bir savunma ittifakıdır ama aynı zamanda nükleer bir ittifaktır. Ukrayna'ya karşı kimyasal silahlar veya üst düzey sistemler kullanırsa bu Putin'in Ukrayna'ya savaşının doğasını temelden değiştirecektir. NATO'nun buna orantılı olarak yanıt vermeye hazır olduğunu garanti edebilirim." ifadelerini kullandı.

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Rusya'nın Mariupol kentindeki bir tiyatroya saldırısında yaklaşık 300 sivilin öldüğü iddialarına değinen Geoana, bunun Putin'in saldırılarının "mantıksız, barbarca ve gerekçesiz" olduğunun bir başka göstergesi olduğu yorumunu yaptı.

"PUTİN EMPERYALİZM SONRASI FANTEZİLERİNE İNANDI"

Geoana, Putin'in bağımsız bir topluma karşı daha fazla savaş suçları işlemeye devam etmemesini umduklarını dile getirdi.

Rusya'ya yönelik sert yaptırımların ve askeri açıdan büyük kayıpların, sonunda Putin'in Ukrayna saldırısını yeniden düşünmesini sağlayabileceğine işaret eden Geoana, "Putin muhtemelen Ukraynalıların onları kollarını açarak karşılayacağını düşünerek emperyalizm sonrası fantezilerine inandı. Aslında çok şiddetli bir direnişle karşılaştılar. Bugün hala Ukrayna'ya gelen takviyelerle bile Rusya'nın tüm Ukrayna'yı işgal edecek güç ve kapasiteye sahip olmadığına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Geoana, Ukrayna'yı birçok açıdan desteklediklerini ve zamanı geldiğinde bölgenin yeniden inşa sürecinde de destekleyeceklerini sözlerine ekledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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