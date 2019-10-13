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"NATO ortağımız Türkiye'ye karşı Orta Doğu'da bir savaş başlatamayız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 17:50 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mark Esper: - "Bizimle Kore'den Afganistan'a kadar birlikte savaşan, uzun dönemli NATO ortağımız Türkiye'ye karşı Orta Doğu'da bir savaş başlatamayız. Böyle bir durum söz konusu değil" - "Binden az sayıdaki askerimizi oradan güvenli bir şekilde, sahadaki kuvvetlerle ayrışarak bölgeden çekmeyi konuşuyoruz. Burada bir takvim vermek istemiyorum, olaylar orada saatlik değişiyor" - "İtirazımıza rağmen şimdi Türklerin, ilk başta niyet edilen derinlikten daha da aşağıya ve batı ile doğuya doğru operasyonlarını genişleteceğini biliyoruz, ki bu da onların güvenli bölgelerini 30 kilometreden daha derin ve yaklaşık 440 kilometre genişliğe çıkaracak" - "Aynı zaman SDG'nin de son 24 saat içinde Ruslar ile Suriyelilerle bir anlaşma yaptığını görüyoruz. Bu da ABD askerlerini, kuzeye hareket eden Suriye-Rusya ordusu ile güneye doğru ilerleyen Türk ordusu arasında bırakıyor"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK'ya karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Bizimle Kore'den Afganistan'a kadar birlikte savaşan, uzun dönemli NATO ortağımız Türkiye'ye karşı Orta Doğu'da bir savaş başlatamayız. Bizim için böyle bir durum söz konusu değil." dedi

Esper, Fox News televizyonunda Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye'nin kendilerini çok kötü duruma düşürdüğünü" anlatan Epser, şöyle konuştu:

"İtirazımıza rağmen şimdi Türklerin, ilk başta niyet edilen derinlikten daha da aşağıya ve batı ile doğuya doğru operasyonlarını genişleteceğini biliyoruz, ki bu da onların güvenli bölgelerini 30 kilometreden daha derin ve yaklaşık 440 kilometre genişliğe çıkaracak. Aynı zaman SDG'nin de son 24 saat içinde Ruslar ile Suriyelilerle bir anlaşma yaptığını görüyoruz. Bu da ABD askerlerini kuzeye hareket eden Suriye-Rusya ordusu ile güneye doğru ilerleyen Türk ordusu arasında bırakıyor. Bu bizi çok kötü bir duruma düşürüyor ve askerlerimizin güvenliği benim için önceliklidir."

Suriye'nin kuzeyinde durumun karmaşık hal alacağını belirten Esper, "Binden az sayıdaki askerimizi oradan güvenli bir şekilde, sahadaki kuvvetlerle ayrışarak bölgeden çekmeyi konuşuyoruz. Burada bir takvim vermek istemiyorum, olaylar orada saatlik değişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin mekanize kuvvetler, topçu kuvvetleri ve hava unsurları ile desteklenen 15 bin kişilik Türk kuvvetlerini engelleyemeyeceğini belirten Esper, Türkiye'yi müzakerelerde ikna etmeye çalıştıklarını ve bu konuda ilerleme kaydettiklerini düşündüklerini ancak bunun böyle olmadığını gördüklerini söyledi.

Türkiye'nin PKK ile mücadelesinin uzun yıllara dayandığını belirten Esper, YPG/PKK ile DEAŞ konusunda anlaşma yaptıklarında, Türkiye'nin başından beri bunu protesto ettiğini ifade etti.

ABD'li yetkililerin kendi Türk mevkidaşları ile görüşmelerinde Türkiye'nin kararlılığının farkında olduğunu anlatan Esper, "Türkiye'nin ilerlemesinin önüne Amerikan kuvvetlerini koymamamız gerektiğini değerlendirdik." dedi.

Esper, "Bizimle Kore'den Afganistan'a kadar birlikte savaşan, uzun dönemli NATO ortağımız Türkiye'ye karşı Orta Doğu'da bir savaş başlatamayız. Böyle bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

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ABD Esper Suriye

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