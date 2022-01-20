Naylon kıyafetleriniz üzerinde şık bir duruş sergilemesi sizi yanıltmasın, sağlığınız söz konusu olabilir!

Sentetik kumaşlar arasında yer alan naylon kıyafetler popüler olmakla birlikte son derece sağlıksız! Bunun ise elbette pek çok sebebi bulunuyor. Cildinizin nefes almasını engelleyip koku oluşumunu tetikliyor. Üretim aşamasında bir hayli kimyasal madde kullanılan naylon kıyafetlerin zararları hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz yazımız tam size göre…

ALERJİYE NEDEN OLUYOR!

Naylon kumaşların üretiminde kullanılan kimyasal ürünler cildinizle temas ettiğinde vücudunuz bu maddelere tepki geliştirir ve vücudunuzda alerjiler meydana gelebilir. Duyarlılığı bulunan bazı kişilerin ciltlerinde kızarıklık, kaşıntı ve ürtiker benzeri döküntüler gelişebilir.

DAHA ÇOK TERLEMEYE VE DAHA KÖTÜ KOKU OLUŞUMUNA SEBEBİYET VEREBİLİYOR!

Naylon kumaşlardan elde edilen kıyafetler cildinizin nefes alışverişini imkânsız hale getirir. Naylon kumaşlar daha az hava geçirdikleri için çok daha fazla terleme sorunu ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Terlemenin yanı sıra naylon kumaş içerisinde yer alan kimyasal maddelerle birlikte ter damlacıkları birbirlerine karıştıklarında normalden daha kötü bir koku oluşumuna sebebiyet verir. Özellikle yaz aylarında naylon karışımlı kıyafetleri kullanmamaya özen göstermeniz gerekir!

CİLT KANSERİNE DAVETİYE ÇIKARIYOR!

Naylon kumaşlar elde edilirken insan sağlığına oldukça büyük zararı bulunan petrol, kömür, doğalgaz gibi ürünler kullanılır. Bu kumaşlardan elde edilen kıyafetleri giyip terlerseniz ne yazık ki bahsi geçen kimyasalların tamamı vücudunuza doğrudan giriş sağlayabilir. Bu durum ise cilt kanserine yakalanma riskinizi arttırabilir.

YAZ KIŞ FARK ETMEKSİZİN GRİBAL ENFEKSİYONLARA NEDEN OLABİLİYOR!

Naylon kumaşlardan elde edilen kıyafetler genellikle ter emmedikleri için yaz ya da kış mevsimi fark etmeksizin daha kolay üşütmenize neden olabilir. Dolayısıyla daha çabuk bir şekilde gribe yakalanabilirsiniz. Naylon kıyafetler üzerinizdeyken yaşadığınız sıcak-soğuk hava değişimlerinden daha çabuk etkilenirsiniz.

