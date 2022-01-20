KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Naylon kıyafetleriniz üzerinde şık bir duruş sergilemesi sizi yanıltmasın, sağlığınız söz konusu olabilir!

Naylon kıyafetleriniz üzerinde şık bir duruş sergilemesi sizi yanıltmasın, sağlığınız söz konusu olabilir!

20.01.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıyafet satın alırken genelde markasına, rengine, görünüşüne dikkat ediyor olabilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken çok önemli bir unsur daha bulunuyor. "Nedir o?" diye soracak olursanız elbette bu sorunun yanıtını 'kumaşı' olarak verebiliriz. Polyamid olarak da adlandırılan naylon kumaşlarla üretilmiş kıyafetlerin sağlığa olan zararlarını öğrendiğinizde bir daha tercih etmek istemeyeceksiniz!

Naylon kıyafetleriniz üzerinde şık bir duruş sergilemesi sizi yanıltmasın, sağlığınız söz konusu olabilir!

Sentetik kumaşlar arasında yer alan naylon kıyafetler popüler olmakla birlikte son derece sağlıksız! Bunun ise elbette pek çok sebebi bulunuyor. Cildinizin nefes almasını engelleyip koku oluşumunu tetikliyor. Üretim aşamasında bir hayli kimyasal madde kullanılan naylon kıyafetlerin zararları hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz yazımız tam size göre…

ALERJİYE NEDEN OLUYOR!

Naylon kumaşların üretiminde kullanılan kimyasal ürünler cildinizle temas ettiğinde vücudunuz bu maddelere tepki geliştirir ve vücudunuzda alerjiler meydana gelebilir. Duyarlılığı bulunan bazı kişilerin ciltlerinde kızarıklık, kaşıntı ve ürtiker benzeri döküntüler gelişebilir.

DAHA ÇOK TERLEMEYE VE DAHA KÖTÜ KOKU OLUŞUMUNA SEBEBİYET VEREBİLİYOR!

Naylon kumaşlardan elde edilen kıyafetler cildinizin nefes alışverişini imkânsız hale getirir. Naylon kumaşlar daha az hava geçirdikleri için çok daha fazla terleme sorunu ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Terlemenin yanı sıra naylon kumaş içerisinde yer alan kimyasal maddelerle birlikte ter damlacıkları birbirlerine karıştıklarında normalden daha kötü bir koku oluşumuna sebebiyet verir. Özellikle yaz aylarında naylon karışımlı kıyafetleri kullanmamaya özen göstermeniz gerekir!

CİLT KANSERİNE DAVETİYE ÇIKARIYOR!

Naylon kumaşlar elde edilirken insan sağlığına oldukça büyük zararı bulunan petrol, kömür, doğalgaz gibi ürünler kullanılır. Bu kumaşlardan elde edilen kıyafetleri giyip terlerseniz ne yazık ki bahsi geçen kimyasalların tamamı vücudunuza doğrudan giriş sağlayabilir. Bu durum ise cilt kanserine yakalanma riskinizi arttırabilir.

YAZ KIŞ FARK ETMEKSİZİN GRİBAL ENFEKSİYONLARA NEDEN OLABİLİYOR!

Naylon kumaşlardan elde edilen kıyafetler genellikle ter emmedikleri için yaz ya da kış mevsimi fark etmeksizin daha kolay üşütmenize neden olabilir. Dolayısıyla daha çabuk bir şekilde gribe yakalanabilirsiniz. Naylon kıyafetler üzerinizdeyken yaşadığınız sıcak-soğuk hava değişimlerinden daha çabuk etkilenirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilimsel olarak kanıtlandı! Kokusu sizi kör bırakabilirBilimsel olarak kanıtlandı! Kokusu sizi kör bırakabilir
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Tabanı kirlendiği için emekli etmeyin!Tabanı kirlendiği için emekli etmeyin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hastalığını açıkladı! "Bu kadın nasıl canlı yayına çıkıyor"

Hastalığını açıkladı! "Bu kadın nasıl canlı yayına çıkıyor"

Ünlü isimden sert ifadeler! "Karaktersiz"

Ünlü isimden sert ifadeler! "Karaktersiz"

Burcunuzu okumadan güne başlamayın!

Burcunuzu okumadan güne başlamayın!

Temizlerken bu hataya düşmeyin! Sıcak suyla yıkarsanız...

Temizlerken bu hataya düşmeyin! Sıcak suyla yıkarsanız...

Tabanı kirlendiği için emekli etmeyin!

Tabanı kirlendiği için emekli etmeyin!

Mutfak dolaplarınız gerçekten temiz mi?

Mutfak dolaplarınız gerçekten temiz mi?

İlginizi Çekebilir

Türkiye’nin en sevdiği çorba belli oldu! Mercimek değil

Türkiye’nin en sevdiği çorba belli oldu! Mercimek değil

Regl dönemi boyunca yoldaşınız olacak birbirinden farklı ürünler

Regl dönemi boyunca yoldaşınız olacak birbirinden farklı ürünler

Tek parçalı kombin sevenlere tulum modelleri

Tek parçalı kombin sevenlere tulum modelleri

Yerlere kadar uzanan, sıcacık tutan uzun mont/kabanlar

Yerlere kadar uzanan, sıcacık tutan uzun mont/kabanlar

Bütün temizliği tek ürünle tamamlayabilirsiniz!

Bütün temizliği tek ürünle tamamlayabilirsiniz!

Kabuğu kendisinden değerli! Artık çöpe atmayı bırakacaksınız

Kabuğu kendisinden değerli! Artık çöpe atmayı bırakacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.