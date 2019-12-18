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Nazan'ın cinayet zanlısı sevgilisinden 'intihar etti' iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 17:55 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Nazan Can'ı (35) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet B.

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Nazan Can'ı (35) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet B. (46), bir süredir birlikte yaşadığı kadının intihar ettiğini ileri sürdü. Mehmet B., intiharı önlemek isterken parmaklarının tüfeğin mekanizmasına sıkıştığını, bu nedenle de yaralandığını iddia etti. Can’ın yakınları ise, “İki yıldır birliktelerdi. Sürekli şiddet uyguluyordu. Kızımız intihar edecek biri değil” dediler.
Edremit ilçesinde dün saat 22.30’da meydana gelen olayda, Nazan Can, 2 yıldır birlikte yaşadığı Mehmet B.'nin evinde kalbinden vurularak, hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası Mehmet B., polisi arayarak, ihbarda bulundu. Gözaltına alınan Mehmet B., olay anında elinden yaralandığı için hastaneye götürüldü. Ameliyat edileceği öğrenilen Mehmet B.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, gönül ilişkisi yaşadığı Nazan Can'ın konuşmak için evine geldiğini ve intihar ettiğini ileri sürdü. Mehmet B., intiharı engellemek isterken, parmaklarının pompalı tüfeğin mekanizmasına sıkıştığını bu nedenle de yaralandığını söyledi.
‘ÇOCUK DİYE DELİRİYORDU’
Nazan Can’ın ablası Nazmiye Efe ise kardeşinin ilişkiyi bitirmek istediğini ancak Mehmet B.'nin bu durumu kabullenmediğini ileri sürdü. Efe, “Kardeşim çocuk istiyordu. Çocuk aldırdığı yönünde iddialar ileri sürülüyor. Çocuk aldırmadı. Hatta küçük kızımı evlatlık almak istiyordu. Keşke bir çocuğu olsaydı. Mehmet B., yalan ifadelerle kurtulmaya çalışıyor. İnşallah kurtulamaz, müebbet yer. Kardeşim en son telefonda bana, ‘Beni aldattı, ayrılacağım’ dedi. Ancak Mehmet B. peşini bırakmadı. Mehmet B.'nin ilk eşinden çocuğu yoktu, ikinci eşinden çocuğu oldu. Daha önce eşleriyle de ihanetleri nedeniyle kavga etmiş. Kardeşim sürekli şiddet gördüğünü söylüyordu” dedi.
‘GECE EŞYALARINI KAPININ ÖNÜNÜ KOYDUK’
Mehmet B.'nin eski eşiyle görüşmeye başladığını, Nazan Can’ın da onları yakaladığını ileri süren yenge Feray Tan da şunları söyledi:
“Nazan yaklaşık iki yıldır Mehmet B. ile birlikte. Kesinlikle intihar edecek biri değil. Karşı çıkmamıza rağmen ilişkisini devam ettiriyordu. Tartışmaları, Mehmet B.'nin ilk eşiyle yeniden görüşmesiyle başladı. Ağlayarak bana geldi. İlişkisinin bittiğini söyledi. Birlikte yaşadıkları evdeki eşyaları topladık. Kapının önüne koyduk. Mehmet gelip, eşyalarını aldı. Ancak gece zorla evine girmiş. Hatta ben evine gitmemesi, bende kalması konusunda ısrar ettim. Dayısı da kilidi değiştirecekti. Mehmet B.'nin evine nasıl gittiklerini bilmiyorum. Tahminim Nazan oraya gidiyor, uygunsuz şeyler görüyor. Kızımız kesinlikle intihar edecek birisi değildi.”
Nazan Can’ın adını vermek istemeyen yeğeni ise, teyzesinin hamile olduğundan şüphelenip, kendisine geldiğini anlatarak, “Teyzem bana geldi. Hamile olduğundan şüpheleniyordu. Ölmeseydi bugün gebelik testi yapacaktı. Çocuk sahibi olmayı çok istiyordu” dedi.
Nazan Can’ın arkadaşları da, Mehmet B. tarafından arkadaşlarına sürekli şiddet ve baskı uygulandığını iddia ettiler. Can'ın zaman zaman vücudunda morluklar ile yanlarına geldiğini söyleyen arkadaşları, “Çok fazla baskı uyguluyordu. Kimseyle görüşmesini istemiyordu. Hatta sosyal medya hesabından da bizleri sildirmiş” diye konuştular.

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