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Nazilli'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 06:03 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, binlerce kişinin katıldığı fener alayı ile kullandı.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, binlerce kişinin katıldığı fener alayı ile kullandı.

Nazilli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayına binlerce vatandaş katıldı. Nazilli İlçe Stadı'nın önünde toplanan binlerce Nazillili, karma bando eşliğinde Sakarya Caddesi, 19 Mayıs Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi ve Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden İstasyon Meydanı, Hürriyet Caddesi ve Ordu Caddesi'nin ardından Belediye Binası önüne geldi. Kilometrelerce yürüyen kortejdekilere, yol kenarlarında bekleyen vatandaşlar da alkışlarda destek verdi. Yol boyunca çeşitli marşlar ve sloganlar atan kalabalık, Nazilli Belediyesi önünde topluca İzmir Marşı'nı söyledi. Ardından kalabalığa hitap eden Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, Valiliğin düzenlediği Cumhuriyet kabul törenine katılan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın selamlarını iletti. Öreroğlu, "Bugün gördük ki, Nazilli'de Cumhuriyet sevdalıları onbinlerce kalabalıkla yürüyor. Fener alayımıza katılan karma bandosuna ve etkinliğimize katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü Mustafa Kemal Atatürk'e ediyorum. Bize büyük bir zafer hediye etti. Bu zaferin müdafaasını sonuna kadar yapacağız" diye konuştu.

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