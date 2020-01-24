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Nazım Hikmet doğumunun 118. yılında Moskova'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 23:47 | Son Güncelleme

Nazım Hikmet doğumunun 118. yılında Moskova'da anıldı

Rusya’nın başkenti Moskova’da, şair, roman ve oyun yazarı Nazım Hikmet'in doğumunun 118. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Moskova Nazım Hikmet Kütüphanesi iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Moskova YEE Müdürü Ömer Özkan ve çok sayıda Türk ve Rus vatandaşı katıldı.

Etkinlikte, Moskova Nazım Hikmet Kütüphanesinin arşivinden Nazım Hikmet'in eserleri sergilendi.

Konserle devam eden etkinlikte, Nazım Hikmet'in şiirleri okundu.

15 Ocak 1902 yılında doğan Nazım Hikmet, 61 yaşında hayata veda etmişti.

Şair Nazım Hikmet, Bakanlar Kurulu tarafından 1951'de Türk vatandaşlığından çıkarılmış ve hayatının sonraki yıllarını Sofya, Varşova ve Moskova'da geçirmiş, 3 Haziran 1963'te kalp krizi sonucu vefat etmişti.

Nazım Hikmet, vefatından 46 yıl sonra Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden Türk vatandaşlığına kabul edilmişti.

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Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar Moskova Yunus Emre Enstitüsü nazım hikmet Rusya

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