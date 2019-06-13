İSTANBUL (AA) - Şair ve yazar Nazım Hikmet Ran'ın doğumunun 117. yıl dönümü dolayısıyla "Nazım Hikmet'in Ellerinin İzinde" sergisi açıldı.

Yapı Kredi Kültür Sanat tarafından "75. Yıl Sergileri" kapsamında düzenlenen sergi, Yapı Kredi Bomontiada ALT'ta sanatseverlerle buluştu.

Küratörlüğünü M. Melih Güneş'in, tasarımını Aykut Genç'in yaptığı sergi, şairin sağlığında 40'a yakın dilde yayımlanmış ve dünyanın çeşitli ülkelerinden bir araya getirilmiş kitaplardan oluşuyor.

Güneş, sergiyle Nazım Hikmet külliyatına ve kültür mirasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını vurgulayarak, Nazım Hikmet'in kendisini ve ömrünü bir kültür varlığı olarak kabul ettiğini söyledi.

Sergide Nazım Hikmet'in hayatından nadir eserleri derlediğini aktaran Güneş, "Geniş kapsamlı bir araştırma sonunda toplanan yüzlerce kitabın arasından, Almanya’da 20, Küba’da 10, Fransa’da 20, Çin’de 100 adet basılmış özel ve nadir kitaplar yer alıyor. İtalya’da yayımlanan bir kitap için Abidin Dino’nun yaptığı illüstrasyonlar ve Ara Güler’in, şairin Moskova’daki çalışma odasında çektiği imzalı fotoğraflar da İstanbul’da ilk kez sergilenecek." ifadelerini kullandı.