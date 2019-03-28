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NBŞ'li ürünlerin ayrı raflarda satılması teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 15:49 | Son Güncelleme

NBŞ'li ürünlerin ayrı raflarda satılması teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, nişasta bazlı şeker (NBŞ) kullanılan ürünlerin ayrı raflarda satılması için kanun teklifi verdi.

Emecan'ın TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nda değişiklik öngörüyor.

Teklife göre, yurt içinde üretilen veya ithalata konu olan şeker türlerinden (beyaz şeker, yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubu) herhangi birini içeren ürünlerde kullanılan şeker türü, ürün ambalajının en çok görülen yüzeyinin yüzde 5'ini kaplayacak biçimde yazılacak.

Nişasta kökenli şeker içeren ürünler, perakende satış işletmelerinde, diğer ürünlerden ayrı raflarda satışa sunulacak. Bu raflarda, "Bu ürünler nişasta kökenli şeker içerir" uyarısına yer verilecek. Ambalajsız ürün satışlarında, ürünün içerdiği şeker türünün etiket üzerinde belirtilmesi zorunlu olacak.

Buna uymayan iş yeri bir hafta süreyle faaliyetten men edilecek. Tekrarı halinde ise iş yerinin ruhsatları iptal edilecek.

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Emine Gülizar Emecan kanun teklifi nişasta bazlı şeker

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