Ne egzersiz ne de diyet! Karın bölgenize tuz ve zencefil karışımı koyup...

Çoğumuz zayıf ve fit görünmek istiyoruz, ancak denediğimiz sayısız diyet ertesi gün son buluyor. Ayrıca, hayat temposu, çalışmalarımız ve her gün artan görevlerimiz yüzünden egzersiz yapmaya da pek vakit bulamıyoruz. Egzersiz ve diyet yapmadan da kilo vermek mümkün. Gelin, bakalım.

SU İÇMEYİ UNUTMAYIN

Suyun çok önemli bir sıvı olduğunu biliyoruz ancak ara sıra içmeyi unutabiliyoruz. Suyu doğru zamanda içtiğinizde metobolizmanız için ne kadar faydalı olabileceğini biliyor muydunuz? Her yemekten 30 dakika önce 1-2 bardak su içmeye özen gösterin. Bu şekilde, metabolik süreçleriniz yeni bir başlangıç yapar ve mideniz kısmen doldurulur ve daha az yemek yemenize yardımcı olur. Bu tatlı istediğinizi de kesecektir.

YEMEĞİNİZE DİKKAT EDİN

Masaya oturun ve acele etmeyin. TV seyretmeyin ve telefonda konuşmayın. Sadece siz ve yemeğiniz. Ne yediğinizi ve nasıl yaptığınızı unutmayın. Bu, yiyeceklerinizi daha net bir şekilde tadmanız ve daha az yemek yemenize yardımcı olacaktır. Elinizden geldiğince yavaş yiyin.

DAHA KÜÇÜK TABAK KULLANIN

Porsiyonunuzun boyutu hakkında fazla düşünmekten kaçınmak için daha küçük bir tabak kullanın ve yalnızca tutabileceğiniz miktarda yiyecek yiyin. Çubuk kullanmanız daha yavaş ve az miktarda yemek yemeninizi sağlayacak. Eğer çubuk kullanamıyorsanız, küçük bir kaşık kullanın.