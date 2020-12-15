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Ne egzersiz ne de diyet! Karın bölgenize tuz ve zencefil karışımı koyup...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Umutsuzluğa düşmeyin! Hiç çaba harcamadan ve diyet yapmadan kilo vermenin ipuçlarını derledik...

Ne egzersiz ne de diyet! Karın bölgenize tuz ve zencefil karışımı koyup...

Çoğumuz zayıf ve fit görünmek istiyoruz, ancak denediğimiz sayısız diyet ertesi gün son buluyor. Ayrıca, hayat temposu, çalışmalarımız ve her gün artan görevlerimiz yüzünden egzersiz yapmaya da pek vakit bulamıyoruz. Egzersiz ve diyet yapmadan da kilo vermek mümkün. Gelin, bakalım.

SU İÇMEYİ UNUTMAYIN

Suyun çok önemli bir sıvı olduğunu biliyoruz ancak ara sıra içmeyi unutabiliyoruz. Suyu doğru zamanda içtiğinizde metobolizmanız için ne kadar faydalı olabileceğini biliyor muydunuz? Her yemekten 30 dakika önce 1-2 bardak su içmeye özen gösterin. Bu şekilde, metabolik süreçleriniz yeni bir başlangıç yapar ve mideniz kısmen doldurulur ve daha az yemek yemenize yardımcı olur. Bu tatlı istediğinizi de kesecektir.

YEMEĞİNİZE DİKKAT EDİN

Masaya oturun ve acele etmeyin. TV seyretmeyin ve telefonda konuşmayın. Sadece siz ve yemeğiniz. Ne yediğinizi ve nasıl yaptığınızı unutmayın. Bu, yiyeceklerinizi daha net bir şekilde tadmanız ve daha az yemek yemenize yardımcı olacaktır. Elinizden geldiğince yavaş yiyin.

DAHA KÜÇÜK TABAK KULLANIN

Porsiyonunuzun boyutu hakkında fazla düşünmekten kaçınmak için daha küçük bir tabak kullanın ve yalnızca tutabileceğiniz miktarda yiyecek yiyin. Çubuk kullanmanız daha yavaş ve az miktarda yemek yemeninizi sağlayacak. Eğer çubuk kullanamıyorsanız, küçük bir kaşık kullanın.

DAHA FAZLA UYUYUN

Artık diyetinizin bir parçası olduğu için daha uzun süre yatmak için mükemmel bir bahaneniz var. Eğer uyursan, yemek yemezsin. Ayrıca, iyi bir gece uykusunun, iyi metabolizma ve uygun hormon seviyeleri üzerinde büyük etkisi vardır. Uyurken, vücudunuz saatte 50 ila 100 kalori yakıyor.

SERİN BİR YERDE UYUYUN

Burada yapmanız gereken tek şey termostatınızı aşağı çevirmek veya pencereyi açmaktır. Ulusal Sağlık Enstitüsünden yapılan araştırmalara göre, 19 ° C sıcaklıktaki bir uyku, vücudunuzun sıcaklığını korumak için kaloriden kurtulmanıza yardımcı olur.

MENÜYÜ ÇEŞİTLENDİRİN

Her zamanki yiyeceklerinizden vazgeçmek zorunda değilsiniz. Menünüzü somon, fındık, zeytinyağı, acı biber ve yeşil çayla çeşitlendirin. Metabolizmanızı arttırmaya ve yağları daha verimli şekilde yakmaya yardımcı olacaklar. Turunçgil veya nane kokusu iştahınızı azaltabilir, bu yüzden onları ihmal etmeyin.

YASAKLARI UNUTUN

Bir kurabiye ya da çikolata yemek isterseniz bunu yapın. Sadece bunları sabah saatlerinde yemeye özen gösterin. Sıkı yasaklar, strese neden oldukları için iyi değildir ve sonuçta daha yüksek seviyede kötü hormonlar oluştururlar.

DİŞLERİNİZİ FIRÇALAYIN

Zaten günde en az iki kez diş fırçalıyorsanız, bu sizin için zor olmayacaktır. Her yemekten sonra dişlerinizi fırçalamayı alışkanlık haline getirin. Bu, yiyeceklerin bir kısmını yemenizi önleyecektir. Birincisi, ağzınızda bir mentol tadı olduğunda yiyecek çok lezzetli değildir. İkincisi, her yemekten sonra dişlerimizi birden fazla fırçalamak için yeterince tembeliz.

GÜLÜN

Uluslararası Obezite Dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, gülerken enerji harcamalarımız dinlenme oranının% 20 üzerine çıkıyor. Ayrıca, karın kaslarımızı işe yarar hale getiriyor! En sevdiğiniz komedi şovunu açın ve egzersiz yapmaya başlayın.

SICAK KOMPRES UYGULAYIN

İşte size TV izlerken veya kitap okurken kilo vermenize yardımcı olacak bir yöntem. Isıtma sizi terletir, böylece vücudunuzdaki gereksiz sıvıdan kurtulursunuz. Vücudunuzun belirli bölümlerine sıcak kompres uygulayın. Örneğin, görseldeki gibi karın bölgenize tuz ve zencefil karışımı koyun. Etkisini artırmak için bir saç kurutma makinesi kullanabilirsiniz.

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