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Ne karbonat ne sirke! Duş başlığındaki kireci söküp atıyor

Duş başlığının küçük deliklerinde zamanla biriken kireç ve mineraller, suyun düzensiz akmasına ve basıncın düşmesine neden olabiliyor. Karbonat ve sirke yerine kullanılabilecek sitrik asit (limon tuzu) ise mineral birikintilerini çözerek duş başlığının yeniden daha iyi çalışmasına yardımcı olabilir.

Ne karbonat ne sirke! Duş başlığındaki kireci söküp atıyor
Nilgün Arabacı

Duş başlığındaki su deliklerinin zamanla tıkanması, evlerde sık karşılaşılan temizlik sorunlarından biri. Suyun içerisinde bulunan kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller, duş başlığındaki küçük deliklerde birikerek suyun akışını azaltabiliyor.

Özellikle sert su kullanılan bölgelerde daha hızlı oluşabilen bu birikintiler, suyun deliklerden düzensiz çıkmasına ve duş basıncının düşmesine neden olabiliyor. Bu sorunu gidermek için karbonat veya sirke gibi yöntemler sıkça kullanılsa da, alternatif olarak limon tuzu da tercih edilebiliyor.

DUŞ BAŞLIĞINDAKİ KİRECİ TEMİZLEME YÖNTEMİ

Limon tuzu, mineral birikintilerini çözme özelliği sayesinde kireç temizliğinde kullanılabiliyor.

Uygulamak için öncelikle bir kabın içerisine 2-3 yemek kaşığı limon tuzu ve ılık su ekleniyor. Mümkünse duş başlığı yerinden çıkarılıyor ve hazırlanan karışımın içerisine tamamen batırılıyor.

Duş başlığının yaklaşık 30 dakika ila 1 saat boyunca karışımda bekletilmesi gerekiyor. Ardından eski bir diş fırçası kullanılarak özellikle deliklerde kalan inatçı kireç kalıntıları temizleniyor.

İşlem tamamlandıktan sonra duş başlığı bol suyla iyice durulanıyor ve yeniden yerine takılıyor.

DUŞ BAŞLIĞI ÇIKARILAMIYORSA BU YÖNTEMİ UYGULAYIN

Duş başlığının yerinden çıkarılamadığı durumlarda da benzer yöntem uygulanabiliyor.

Bunun için hazırlanan sitrik asit ve ılık su karışımı bir plastik poşete konuluyor. Poşet, duş başlığının tamamı solüsyon içerisinde kalacak şekilde başlığın etrafına dikkatlice sabitleniyor.

Böylece duş başlığındaki deliklerin hazırlanan karışımla temas etmesi sağlanıyor. Yaklaşık 30 dakika ila 1 saat bekledikten sonra başlık bol suyla durulanıyor.

KİREÇ NEDEN OLUŞUR?

Duş başlığında oluşan kireç miktarı büyük ölçüde suyun sertliğiyle ilişkili. Suda bulunan kalsiyum ve magnezyum miktarı arttıkça duş başlığında ve borularda mineral birikimi daha hızlı gerçekleşebiliyor.

Bu birikintiler zaman içerisinde delikleri kısmen veya tamamen tıkayarak suyun akışını etkileyebiliyor. Düzenli temizlik ise ciddi tıkanıklıkların oluşmasını önlemeye yardımcı olabilir.

KİREÇ OLUŞUMUNU ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILIR?

Duş başlığının yeniden kısa sürede kireçlenmesini önlemek için birkaç basit alışkanlık edinilebilir.

Duş başlığını ayda en az bir kez temizleyin.
Kullanım sonrasında yüzeylerde kalan suyu mümkün olduğunca kurulayın.
Delikleri düzenli olarak kontrol ederek oluşan küçük birikintileri erken fark edin.
Suyun mineral içeriği yüksekse filtre veya kireç önleyici sistemlerden yararlanmayı değerlendirin.

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Anahtar Kelimeler:
kireç lekesi
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