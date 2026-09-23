8 yıl sonra rahat nefes alacaklar! 3 burç için 7 aylık yeni dönem başlıyor

Astrolog Elizabeth Brobeck'e göre üç burç yaklaşık sekiz yıldır oldukça yoğun astrolojik etkiler altında bulunuyordu. Ancak bu döngünün ardından şartların değişmeye başlayacağı ve önümüzdeki yedi ayın önceki yıllara kıyasla daha hafif geçebileceği öne sürülüyor.

Brobeck, söz konusu burçların 2018'den bu yana “yaşanabilecek en yoğun astrolojik geçişlerden bazılarıyla” karşı karşıya kaldığını belirterek artık yeni bir döneme girdiklerini ifade ediyor.

İKİZLER

Listenin ilk sırasında İkizler bulunuyor. Brobeck'e göre İkizler için son sekiz yıl oldukça yoğun geçti. Ancak şimdi başlayan yeni dönemde sosyal hayat daha fazla ön plana çıkabilir. İkizler burçları arkadaş çevrelerine, sosyal ağlarına ve keyif aldıkları aktivitelere daha fazla zaman ayırabilir. Astrolog ayrıca bu dönemde İkizler'in kendilerine destek olabilecek güçlü kişilerle karşılaşabileceğini öne sürüyor.

Bu yorumun arkasındaki astrolojik gelişmelerden biri ise Chiron'un 17 Eylül'de yeniden Koç burcuna geçmesi. AstroTwins'in yorumuna göre bu geçiş, İkizler açısından grup içindeki ilişkilerin onarılması ve sosyal bağların güçlendirilmesiyle ilişkilendiriliyor.

Dolayısıyla astrologlar İkizler'e içlerine kapanmak yerine sevdikleriyle yeniden bağlantı kurmalarını, sosyalleşmelerini ve yeni insanlarla tanışmaya açık olmalarını öneriyor.

TERAZİ

İkinci burç Terazi. Brobeck, Terazilerin de 2018'den bu yana yoğun astrolojik geçişlerle karşı karşıya kaldığını belirtiyor. Önümüzdeki dönemin ise geçmiş yıllara kıyasla daha rahat hissedilebileceğini savunuyor. Astrolog, Terazilerin özellikle 2018 öncesindeki dönemi hatırlamalarını önererek benzer şekilde daha hafif bir enerjiye yeniden girildiğini ifade ediyor.

22 Eylül'de Güneş'in Terazi burcuna geçmesi de bu dönemin önemli astrolojik gelişmelerinden biri olarak gösteriliyor. Terazi sezonunun başlamasıyla birlikte bu burçtan olanların hayatlarında gerçekten ne istediklerini yeniden değerlendirebilecekleri ve gelecek dönem için yeni hedefler belirleyebilecekleri ifade ediliyor.

KOVA

Yoğunluğun azalacağı öne sürülen üçüncü burç ise Kova. Brobeck'e göre Kovaların bir süredir yaşadığı yoğunluk önümüzdeki yedi aylık dönemde hafifleyebilir.

Bu süreçte iletişim, yakın çevre ve günlük yaşam daha fazla ön plana çıkabilir. Büyük ve yorucu gelişmeler yerine günlük hayatın daha sıradan akışı ağırlık kazanabilir. Astroloğa göre bu durum ilk bakışta çok heyecan verici görünmese de Kovaların son yıllarda yaşadığı yoğunluk düşünüldüğünde önemli bir rahatlama sağlayabilir.

22 Eylül'de başlayan Terazi sezonunun Kovalara ilham konusunda da destek vereceği ileri sürülüyor.