HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ne kaymakamlık ne belediye çözemedi! 3 kilometrelik fark, bir kızın eğitim hayatına mâl oldu

Ne kaymakamlık ne belediye çözemedi! 3 kilometrelik fark, bir kızın eğitim hayatına mâl oldu

24.10.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’ın Keban ilçesine bağlı Koyunuşağı köyünde ikamet eden lise birinci sınıf öğrencisi Feride Uçar, taşımalı eğitim çerçevesindeki okul servisinin 3 kilometre fazla yol gitmek istememesi nedeniyle eğitimine başlayamadı. Aynı evdeki kız kardeşini her gün servise bindirip Baskil ilçesine gönderen Uçar, okumak istediğini belirtti. Baba Uğur Uçar, "Kaymakamlık ve belediyeye gittik fakat bir çözüm olmadı" diyerek yetkililerden sorunun çözülmesi için yardım istedi. İşte olayın detayları...

Ne kaymakamlık ne belediye çözemedi! 3 kilometrelik fark, bir kızın eğitim hayatına mâl oldu

Elazığ’ın Keban ilçesine bağlı Koyunuşağı köyünde ailesiyle birlikte ikamet eden Feride Uçar, köylerinin Baskil ve Keban ilçesinin ortasında kalmasından dolayı, Baskil’de kayıt yaptırdığı liseye gidemiyor. Bağlı oldukları Keban ilçesinde taşımalı sistemin ve pansiyonun olmamasından dolayı Baskil’de bulunan Anadolu Lisesine kaydını yaptıran Feride Uçar, pansiyonun açılmaması, taşımalı sistemin de ikametlerinin Keban ilçesinde olmasından dolayı hayalini kurduğu eğitiminden uzak kaldı.

9945dfd8-5d00-46c1-99b4-7c6201674a0e

GEREKLİ YERLERE BAŞVURDULAR AMA SONUÇ ÇIKMADI

Sabahları küçük kardeşini Baskil’deki okula göndermek için uyanan abla Uçar, kardeşini taşımalı servise bindirdikten sonra üzgün bir şekilde evine dönmenin acısını yaşıyor. Baba Uğur Uçar, kızının okuması için gerekli yerlere başvurduğunu fakat sorunun bir türlü çözümlenmediğini aktarırken, öğrenci Feride Uçar ise yetkililere seslenerek yaşıtları gibi kendisinin de okula gitmek istediğini söyledi.

660401da-431b-4c2a-954f-482619aec0de

PANSİYON AÇILMAYINCA ORTADA KALDILAR

Kızının Baskil’de okuması için pansiyonlu okula kaydını yaptıklarını bundan dolayı da taşımalı eğitim servisine başvurmadıklarını belirten baba Uğur Uçar, “Bütün öğrencilerin ismi ihalede yazıldı sadece benim kızımın ismi yok. Okullar açıldığından itibaren benim kızım okula gidemiyor. Kaymakamlık ve belediyeye gittik fakat bir çözüm olmadı. Bunun bir neticeye bağlanmasını istiyoruz. Biz Keban’a bağlı olduğumuz için servis arada da 3 kilometre olmasına rağmen kızımı almıyor. İlkokuldaki kızımı gelip götürüyorlar, büyük kızım liseye gittiği için lisenin mecburiyeti yokmuş. Keban’da yatılı okul ve servis yok. Kızım 8’inci sınıfa kadar Baskil’e bağlı Büyükpınar okulunda okudu. Orayı bitirince bu sefer Baskil’de bulunan Anadolu Lisesine yazdırdık fakat oraya da mecbur olmadıklarını belirterek kızımı okula götürmediler. Keban’da ne yatılı okul var ne de servis var ben yetkililerle görüştüm tamam dediler ama okulların açılması neredeyse 2 ay oldu ama çocuğum okuluna gidemedi. İlkokula giden bir kızım var onu gelip kapıda alıyorlar ama büyük kızımı götürmüyorlar. Büyük kızım Feride üzülüyor tabi. 2 ay oldu kitaplarını dahi alamadı. Gidip okuluna sordum bari kitaplarını alayım diye fakat kitapların fazla olduğunu bundan dolayı da merkeze gönderdiklerini belirttiler. Çocuk kitabını dahi alamadı herkese dağıttılar onun kitapları yok. Her sabah kardeşi okula giderken arkasından bakarak üzülüyor” dedi.

273115b6-f002-440a-bb08-2f36c544ea00

’’YAŞITLARIM OKULA GİDERKEN BEN EVDE KALIYORUM’’

Baskil’in köyünde 8’inci sınıfa kadar okuduğunu aktaran Feride Uçar, “Liseye geçince Baskil’de bulunan Anadolu Lisesine yazıldım orada pansiyon vardı fakat açılmadığı için gidemedim. Servis de ben Keban ilçesine bağlı olduğum için almıyor. Bundan dolayı da üzülüyorum. Yaşıtlarım okula giderken ben evde kalıyorum. Hedefim okuyup polis olmak en büyük hayalim bu. Yetkililerden bu sorunu çözmelerini istiyorum, ben de okuluma gitmek istiyorum" diye konuştu.

dfea671e-9b0e-4aa5-9385-c97cb91e4f84

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB teröre vurulan son darbeyi bu sözlerle paylaştı: "Ara, Bul, Yok Et!"MSB teröre vurulan son darbeyi bu sözlerle paylaştı: "Ara, Bul, Yok Et!"
Zelenskiy o ülkenin liderini hedef aldı! "Kişisel olarak güvenmiyorum"Zelenskiy o ülkenin liderini hedef aldı! "Kişisel olarak güvenmiyorum"
Erdoğan'ın çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Kanun teklifini destekle, ne referandumu…Erdoğan'ın çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Kanun teklifini destekle, ne referandumu…
Anahtar Kelimeler:
Elazığ okul servisi

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Galatasaray-Alanyaspor maçı için olay iddia!

Galatasaray-Alanyaspor maçı için olay iddia!

Boşanma davasında dünyası başına yıkıldı! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı

Boşanma davasında dünyası başına yıkıldı! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı

İstanbul'da korku dolu anlar! Üniversite binası çöktü

İstanbul'da korku dolu anlar! Üniversite binası çöktü

Kadirov’un çocukları babalarına ‘esir asker’ hediye etti…

Kadirov’un çocukları babalarına ‘esir asker’ hediye etti…

Cinayet şüphelileri, polise ateş açtı! Komiser yardımcısı şehit oldu

Cinayet şüphelileri, polise ateş açtı! Komiser yardımcısı şehit oldu

İlginizi Çekebilir

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.